Іван Дорн зібрався співати і танцювати на дорогому курорті перед росіянами - блогер

Популярний український музикант Іван Дорн виступить на новорічній вечірці на Балі ‒ і розважатиме, зокрема, і росіян. Про це розповів блогер Богдан Беспалов.
Він повідомляє, що новорічна вечірка в дорогому комплексі Klapa Resort. Вартість квитків поки становить 1.545.000 Індонезійських рупій (близько 3,5 тисячі гривень). Потрапити на захід зможуть всі бажаючі, в тому числі українці. Втім, новину про майбутній концерт поширили і для спільноти російськомовних на Балі.
Сам Дорн після 2014 року співак називав російську агресію проти України "сваркою старшого і молодшого братів", але після повномасштабного вторгнення вибачився за власні слова і визнав помилки минулого, назвавши, нарешті, країну-агресора Росію ‒ ворогом.
Музичний лейбл Дорна Masterskaya після 24 лютого закрив свій музичний каталог для РФ і Білорусі, а сам співак потрапив до списку артистів, яким заборонено виступати в Росії. Втім, поки він не повертається в Україну ‒ начебто як дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ в Європі та Америці.
Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, який заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.
В інтерв'ю проекту "Говорячі голови" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.
До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.
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