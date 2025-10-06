"Йдемо служити": популярний російський репер отримав повістку в армію

Реперу загрожувало кримінальне переслідування, якби до 20 жовтня він особисто не з'явився у військкомат.

Макан заявив, що отримав повістку в армію / колаж: Главред, фото: instagram.com/1macan

Макан заявив, що отримав повістку в армію

До цього у виконавця вже були проблеми із законом

Російський 23-річний репер-путініст Макан з'явився у військкомат за повісткою і виклав фотографію з московського єдиного пункту призову. Про це він написав у своєму акаунті в Instagram

Артист заявив, що отримав повістку в армію, і закликав не вірити інформації, поширюваній у ЗМІ, про своє затримання.

"Не вірте жовтим ЗМІ. Ніхто не ховався. Нікого не затримували. Сьогодні був у військкоматі. Йдемо служити", - написав він.

Про отримані репером повістки на початку жовтня повідомив Telegram-канал Mash. За повідомленнями каналу, реперу загрожувало кримінальне переслідування, якби до 20 жовтня він особисто не з'явився у військкомат. В іншому разі на нього б чекало блокування всіх рахунків і внесення в розшук у РФ.

До цього у виконавця вже були проблеми із законом. У серпні репер 40 разів порушив правила дорожнього руху. Загалом за місяць володіння новою Toyota Camry співак отримав 30 штрафів через перевищення швидкості та ще десяток за неправильне паркування.

Хто такий Макан Макан (Андрій Косолапов) - російський репер і автор пісень, боксер. Народився 6 вересня 2002 року в Москві. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макан опублікував в Instagram повідомлення в стилі "миру мир", не висловивши чіткої позиції щодо війни. У грудні 2023 року російський стримінговий сервіс визнав Макана артистом року, а його альбом "12" визнано альбомом року. У 2023 році в рейтингу Apple Music Топ-100 України на третьому місці опинилася його музична композиція "Asphalt 8".

