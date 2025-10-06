Рус
"Йдемо служити": популярний російський репер отримав повістку в армію

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2025, 20:37
186
Реперу загрожувало кримінальне переслідування, якби до 20 жовтня він особисто не з'явився у військкомат.
Макан заявив, що отримав повістку в армію
Макан заявив, що отримав повістку в армію / колаж: Главред, фото: instagram.com/1macan

Коротко:

  • Макан заявив, що отримав повістку в армію
  • До цього у виконавця вже були проблеми із законом

Російський 23-річний репер-путініст Макан з'явився у військкомат за повісткою і виклав фотографію з московського єдиного пункту призову. Про це він написав у своєму акаунті в Instagram

Артист заявив, що отримав повістку в армію, і закликав не вірити інформації, поширюваній у ЗМІ, про своє затримання.

відео дня

"Не вірте жовтим ЗМІ. Ніхто не ховався. Нікого не затримували. Сьогодні був у військкоматі. Йдемо служити", - написав він.

Про отримані репером повістки на початку жовтня повідомив Telegram-канал Mash. За повідомленнями каналу, реперу загрожувало кримінальне переслідування, якби до 20 жовтня він особисто не з'явився у військкомат. В іншому разі на нього б чекало блокування всіх рахунків і внесення в розшук у РФ.

До цього у виконавця вже були проблеми із законом. У серпні репер 40 разів порушив правила дорожнього руху. Загалом за місяць володіння новою Toyota Camry співак отримав 30 штрафів через перевищення швидкості та ще десяток за неправильне паркування.

Раніше Главред розповідав, хто є конкурентами Наді Дорофєєвої на українській музичній сцені на думку її продюсерки Ірини Горової. До її переліку увійшли відомі зірки.

Також шоумен, хореограф і втікач Влад Яма глузливо звернувся до українців. Іронічно, що при цьому він цілком очевидно сумує за кар'єрою, яку йому вдалося побудувати в Україні до початку повномасштабної війни.

Хто такий Макан

Макан (Андрій Косолапов) - російський репер і автор пісень, боксер. Народився 6 вересня 2002 року в Москві. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макан опублікував в Instagram повідомлення в стилі "миру мир", не висловивши чіткої позиції щодо війни. У грудні 2023 року російський стримінговий сервіс визнав Макана артистом року, а його альбом "12" визнано альбомом року. У 2023 році в рейтингу Apple Music Топ-100 України на третьому місці опинилася його музична композиція "Asphalt 8".

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

