"Дитина згасала": ведуча 1+1 Островська з однорічною донею потрапила до лікарні

Наталія Островська показала, як маленькій Аґаті робили крапельниці, і розповіла, що трапилося.

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Наталія Островська з донькою опинилася в лікарні - що сталося / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

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Наталія Островська розповіла, що зникла з інформаційного простору через хворобу доньки

Вона опублікувала фото з дівчинкою з лікарні, і пояснила, як вони там опинилися

Журналістка та ведуча 1+1 Наталія Островська в листопаді 2023 року вперше стала мамою. Вона народила дівчинку, яку звали Аґатою.

Островська зазвичай активно веде свій блог у соціальних мережах і часто ділиться контентом із дочкою. На жаль, нові фотографії з Аґатою в Instagram привели шанувальників ведучої в засмучені почуття: вона опублікувала знімки з лікарні і розповіла, що дитина перенесла вірусне захворювання.

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"На другий день високої температури та інших симптомів (які зʼявилися вперше за 1.4 роки), я викликала лікаря додому. Зробили тести. Грип, який зараз дуже агресивний, не підтвердився. Але дитина "згасала на очах" і організм втрачав рідину", - розповіла Наталя.

Наталія Островська з донькою опинилася в лікарні - що сталося / instagram.com/nataliostrovska

Вона звернулася по допомогу в лікарню, де малечі поставили крапельницю і взяли додаткові аналізи. В Аґати виявили вірус, проти якого в неї є щеплення - укол мав зробити перебіг хвороби менш агресивним, але організм відреагував по-іншому. Зараз стан доньки ведучої стабілізувався, і дівчинка йде на поправку.

Наталія Островська з донькою опинилася в лікарні - що сталося / instagram.com/nataliostrovska

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Хто така Наталія Островська? Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір'ю. Особу чоловіка і батька її дитини ведуча приховує.

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