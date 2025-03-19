"Аби за щось жити": старша донька Олени Кравець зізналася, чим заробляє

22-річна Марія Кравець також прокоментувала стосунки з бойфрендом.

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Марія Кравець чим займається - донька Олени Кравець розкрила деталі про своє життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/maarriill

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Марія Кравець мріє про танці, але доводиться працювати в продажах

Дівчина не поспішає заводити сім'ю з коханим

Українська акторка, ведуча і колишній резидент Студії Квартал-95 Олена Кравець нещодавно зізналася, що перебуває в пошуку нових горизонтів для творчості. Виявилося, що її старша донька Марія схожа на маму не тільки зовні, і також шукає шляхи самореалізації.

22-річна дівчина покинула університет на першому курсі - журналістика виявилася зовсім не тією справою, якій вона хотіла б себе присвятити. Душа Кравець-молодшої лежить до танців, але зараз вона заробляє на життя іншим, вельми захопливим заняттям. Про це Марія розповіла в інтерв'ю Тсн.ua.

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"Я працюю стилістом, продаю речі українського бренду і консультую людей з приводу стилю. Мені в цілому це подобається, але я розумію, що це не назавжди, тому продовжую шукати себе. В ідеалі мені хочеться монетизувати свою творчість, яка би була пов'язана з танцями, які я обожнюю. Але поки що для того, аби за щось жити, я працюю в продажах", - поділилася дівчина.

Марія Кравець чим займається - донька Олени Кравець розкрила деталі про своє життя / instagram.com/maarriill

Також вона розкрила подробиці особистого життя. Вона перебуває у стосунках із танцюристом Ростиславом Сидоренко. У пари все серйозно, проте під вінець вони не поспішають. "З моїм хлопцем ми разом вже більше двох років, живемо разом. Щодо весілля, ви знаєте, наше покоління легше до цього ставиться. Головне – у нас є любов, і щодо дітей ми теж навіть не думаємо про це", - каже Марія Кравець.

Марія Кравець із бойфрендом Ростиславом / instagram.com/rost_sidd

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Хто така Олена Кравець? Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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