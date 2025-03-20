"Моя найсильніша терапія": Салем зізнався, чи залишиться військовим після війни

Шоумен-воїн Даніель Салем розповів, яким бачить своє майбутнє.

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Даніель Салем про військову службу - чим воїн займеться після війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

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Салем на війні вже близько трьох років

Захисник розповів, чим планує зайнятися, коли закінчиться війна

Український актор і телеведучий Даніель Салем став на захист України в перші дні повномасштабної війни. Нині він служить за контрактом у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"), мав поранення і контузію.

У нещодавньому інтерв'ю для видання ТиКиїв військовий зізнався, що після завершення війни планує продовжувати службу. Утім, він також не має наміру відмовлятися і від світу шоу-бізнесу - Даніель Салем хоче розвивати свою акторську кар'єру.

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"Після завершення війни я стовідсотково залишуся військовим – хочу працювати на користь держави. Але й кіно стане важливою частиною мого життя. Грати й впливати на людей – моя найсильніша терапія. Мрію зніматися, подорожувати Україною і світом. ... Зйомки стали своєрідною терапією – коли вмикаються камери, я ніби повертаюся до себе і своїх дитячих мрій", - каже шоумен і воїн.

Даніель Салем про військову службу - чим воїн займеться після війни / instagram.com/daniel_jihad_salem

Окрім кар'єри артиста та військової служби Салем має ще одну дуже важливу частину життя - виховання доньки Санти-Луни. Дівчинка разом із мамою живуть за кордоном (Даніель і Марія розлучилися влітку 2023 року після 17 років разом - прим. редактора), і приїжджає до батька, коли в нього відпустка, а в неї - канікули. Знаменитість завжди з великим теплом і трепетом відгукується про єдину доньку і високо цінує хвилини, проведені разом.

Даніель Салем із донькою Сантою-Луною / instagram.com/daniel_jihad_salem

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Хто такий Даніель Салем? Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". Від початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів. Служив у складі спецпідрозділу авіарозвідки, зараз - у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"). Був поранений і контужений.

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