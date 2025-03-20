Джамала розповіла, скільки набрала кіло і як на це реагує чоловік

Ви дізнаєтеся:
- Як повели себе фанати співачки
- Що говорить чоловік Джамали
Українська популярна співачка Джамала зізналася, що під час третьої вагітності погладшала на 20 кілограмів, і за це її хейтили українці.
Про це співачка розповіла в інтерв'ю проєкту "Терапія Красою".
Співачка розповіла про абсурдні звинувачення та образи з боку фанатів.
"Чесно зізнаюся, що під час третьої вагітності я погладшала на 20 кг. А через місяць після пологів ти отримуєш від фанатів комент: "Джамала, що з вагою? Прийду до тебе на концерт, коли ти будеш 60 кіло". Може, вони передивилися голлівудських фільмів, коли жінка народила, віддала няні, пішла в спортзал, відмовилися від вигодовування... І я не засуджую в жодному разі. Але мій вибір - присвятити себе малюкові. Я так хотіла. Я хочу прожити його. Я не хочу жити, щоб вона мене лайкала", - справедливо зазначає Джамала.
Вона також додає, що важливо давати собі час.
Крім того, вона розповіла про те, як реагує на зміни фігури її чоловік Бекір. "Я коли кажу чоловікові про те, що я погладшала, він навпаки підтримує і каже, що я прекрасно виглядаю. Варто прийти з пілатесу або йоги, чоловік одразу ж підтримує і каже, що я вже схудла", - додає Джамала.
Співачка також додає, що комусь потрібно більше часу, щоб прийти в норму, а комусь менше. Головне, бути добрішими до себе та оточуючих.
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Як раніше писав Главред, Джамала зізналася, який божевільний вчинок вона зробила останнім часом. В інтерв'ю співачка розповіла про материнство, творчість і життя під час війни після концерту Наді Дорофєєвої, який відвідала і Джамала.
Раніше також Джамала перерахувала українських артистів, які, на її думку, могли б принести Україні перемогу на конкурсі.
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Хто така Джамала?
Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
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