"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

Скандальні висловлювання артистки про вплив мови на здоров’я підхопили кремлівські пропагандисти.

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Настя Каменських з'явилася на російському телебаченні / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як російська пропаганда використовувала Настю Каменських

Як пропагандист Євген Попов відреагував на "діагноз" співачки

Співачка Настя Каменських опинилася в центрі чергового гучного скандалу. Приводом стала її заява про те, що після півроку спілкування виключно українською мовою у неї нібито "з’явилася кіста і зник голос". Це висловлювання негайно підхопила російська пропаганда, а українці відреагували у Threads.

В ефірі кремлівського телебачення ведучий Євген Попов використав історію артистки як черговий привід для антиукраїнської пропаганди. Очікуваної лояльності від російських ЗМІ співачка не отримала - у своєму сюжеті путініст відверто висміяв слова Каменських, назвавши її історію "нісенітницею" та "абсурдом", а також нагадав про непослідовність позиції зіркової пари.

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Настя Каменських в ефірі "Росія 1" / скрін з відео

"Це сюр. Тепер Каменських вимагає для себе права спілкуватися тією мовою, якою вона хоче і яка корисна для її здоров’я. Вона заявляє, що не гратиме в "ура-патріотизм" і різко критикує співгромадян, які нападають на російськомовних. Де ти була, Настя, у 2022 році? У 2022 році Каменських і Потап самі поклялися не користуватися російською мовою в житті та творчості. Тепер Потап теж повернувся до російської", - заявив Попов.

На ситуацію різко відреагували користувачі платформи Threads. Українці розкритикували Каменських за створення приводів для новин, які грають на руку ворожій пропаганді, а деякі припустили, що таким чином співачка намагалася відчути ґрунт для повернення на російський ринок. Деякі користувачі навіть припустили, що Настя хоче піти слідами Ані Лорак, яка давно покинула Україну, заявляла про "витіснення" її з вітчизняного шоу-бізнесу і почала розважати публіку в країні-агресорі.

Потапа та Настю Каменських обговорюють у Threads / скрін з Threads

"Настя Каменських стала героїнею російської пропаганди. Про групу NK "через українську мову" тепер розповідає російський пропагандист Попов"

"Цього варто було очікувати. Настя або цілеспрямовано працює на ворожу пропаганду, або взагалі не в собі. Не знаю, що гірше"

"Я впевнена, що вона незабаром у Росії виступатиме у дуеті з Лорак"

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Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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