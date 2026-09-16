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"Ідеальний герой - покійник": Каменських зробила нову скандальну заяву

Христина Трохимчук
16 вересня 2026, 09:59
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Співачка емоційно відреагувала на хейт у мережі.
Настя Каменських - скандал
Настя Каменських - скандал / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як Настя Каменських відреагувала на скандальне інтерв'ю
  • Що артистка сказала про потрапляння до бази даних сайту "Миротворець"

Співачка Настя Каменських вперше відреагувала на гучний скандал навколо спільного інтерв'ю зі своїм чоловіком Потапом російській журналістці Катерині Гордєєвій. У своєму Instagram артистка опублікувала емоційне відео, в якому поділилася думками про хейт, який вона отримала.

Артистка опублікувала емоційний пост, у якому заявила, що чесність для неї важливіша за бажання догодити публіці. Виконавиця навіть показала на екрані критичні коментарі про себе, вдаючи, що вони її не зачіпають.

відео дня
Настя Каменських про кісту
Настя Каменських про кісту / скрін з відео

"Ніколи не кажіть про себе правду, якщо ваше завдання - сподобатися. Але якщо вам байдуже, то це єдиний спосіб залишитися людиною у 2026 році. Будь-яке бажання догодити в наш час рано чи пізно перетворить вас на заручників. Якщо я йду на інтерв’ю, я не думаю, кого мені потрібно задовольнити своїми словами. Якщо я захочу зробити собі рекламу, я куплю собі великий банер. Якщо я захочу, щоб мене всі любили, я буду мовчати", - різко висловилася Каменських.

Продовжуючи роздуми про реакцію суспільства, виконавиця зазначила, що ідеальних людей для публіки не існує, а спроби відповідати чужим очікуванням вбивають усе живе. Говорячи про це, співачка життєрадісно прогулювалася Парижем, прикрашаючи свою промову сексуалізованими жестами.

Настя Каменських - інтерв’ю Гордєєвої
Настя Каменських - інтерв’ю Гордєєвій / скріншот із відео

"Ідеальний герой для будь-якого суспільства - покійник. Він не змінюється, не робить помилок і не буває незручним. Хочеш абсолютно безумовної любові? Перестань існувати. Ну, як мінімум, вбий у собі все живе й чесне. Бажати "померти в конвульсіях", аргументуючи це честю, моральністю та етикою, - це як пити за здоров’я. Я змінюватиму думку, помилятимуся і, напевно, ще щось там наговоритиму, але є річ, яку я абсолютно точно не хочу змінювати. Мені дуже подобається жити", - підсумувала співачка.

Примітно, що Настя Каменських не стала коментувати факт свого внесення до бази сайту "Миротворець", куди співачка потрапила одразу після виходу скандального інтерв’ю.

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Раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська здивувала шанувальників зміною іміджу. Актриса, яку багато років звикли бачити блондинкою, показала в Instagram результат перевтілення в брюнетку. Зухвале каре та новий колір волосся зірки вразили фанатів.

Також Віталій Козловський опублікував відео з сином Оскаром на саундчеку. На одному з кадрів хлопчик, який вже підріс, зображений у навушниках і з мікрофоном у руках, наслідуючи батька. Зворушливі кадри викликали хвилю розчулення серед фанатів, які засипали артиста та його сина теплими коментарями.

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Про персону: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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