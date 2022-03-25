В Україні понад 80% громадян за українську як єдину державну мову

Українська має бути єдиною державною мовою в країні - опитування / УНІАН, Андрій Скакодуб

Переважна більшість громадян на тлі війни Росії проти України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Наразі тільки 7% респондентів підтримують надання російській мові статусу державної. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

Згідно з даними дослідження, сьогодні 83% українців підтримують статус української як єдиної державної мови. І якщо до війни за російську мову як державну виступало близько 25%, то зараз таких респондентів тільки 7%.

Соціологи вказують, що до російсько-української війни статус державної для російської мови підтримували традиційно жителі південних і східних областей. Але навіть в цих областях це було не більше 30%, у той час, коли наразі таких думок стало в два рази менше.

Підкреслюється, що опитування проводили 19 березня по всій території України, крім захоплених Криму і Донбасу. Вибірка - 1000 респондентів. Методом опитування обрали телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка - не більше 3,1%.

Нагадаємо, близько 90% українців вірять, що Україна вистоїть у війні з Росією і здобуде підсумкову перемогу. Майже половина респондентів вважають, що війна може завершитися в найближчі декілька тижнів.