"Зрозумів, що мова – це зброя": актор "Дизель-шоу" Крутоголов перейшов на українську через війну

Єгор Крутоголов перейшов на українську мову/ Facebook Shootgroup Production

Український актор та учасник "Дизель-шоу" Єгор Крутоголов після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перейшов у спілкуванні на українську мову.

За його словами, раніше він вважав себе ущемленим у питанні мови, а тепер зрозумів, що мова – це зброя. Про це Крутоголов розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

Актор, як і його сім’я, більше не хочуть розмовляти мовою російських окупантів. Тому вони всі разом переходять на українську. Проте на повну адаптацію знадобиться час, зазначає Крутоголов.

"Мені потрібен час, щоб повністю переключитися на українську. Та я вже не хочу розмовляти ворожою мовою. Багато моїх родичів й близьких досі розмовляють російською. Але коли вони чують, як я з ними говорю українською (хоча до цього говорив російською) – у них ламається мовний апарат, все хрускає, але всі намагаються перейти на українську", – розповів актор

Він також додав, що наша держава може вистояти перед лицем агресора завдяки коду нашої нації.

"Він (код, – ред.) складається з мови, гумору, відданості та героїзму. І цей код має бути цілісним – лише тоді він працюватиме на перемогу", – сказав Крутоголов.

Нагадаємо, раніше українська співачка Анастасія Приходько гнівно звернулася до Путіна, опублікувавши "послання" російському диктатору у себе в Instagram. "Я хочу щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!" – наголосила співачка, звертаючись до Путіна.

Нагадаємо, російська актриса Чулпан Хаматова, яка свого часу виправдала анексію Криму і окупацію Донбасу, разом з дітьми переїхала до Латвії. Артистка зізналася, що розчарувалася в президенті Володимирі Путіні, хоча раніше за нього агітувала і заявляла про підтримку.

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