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Путіністка Евеліна Бльоданс розповіла про смерть наркозалежної сестри

Анна Підгорна
10 квітня 2024, 00:29
До страшної новини артистка поставилася досить холоднокровно.
Евеліна Бледанс та її сестра
Евеліна Бльоданс проігнорувала похорон сестри / колаж: Главред, фото: instagram.com/bledans, t.me/nemalahov

Акторка Евеліна Бльоданс, яка підтримує анексію Криму, втратила близьку родичку. Утім, смерть сестри Діани залишила артистку байдужою - вона навіть не приїхала на похорон.

Про це Бльоданс самостійно розповіла в інтерв'ю для росЗМІ. Вона засуджувала спосіб життя покійної і таїла на неї образу за те, що сестра не проявляє інтерес до життя особливого сина акторки.

Евеліна розповіла, що Діана вживала наркотики і багато пила, що призвело до цирозу печінки і гепатиту. Бльоданс після публічного осуду спершу допомагала сестрі матеріально, потім перестала. Артистку зачіпало, що родичка не була зацікавлена в спілкуванні, хоч і постійно просила грошей.

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"Вона навіть мені не зателефонувала, коли вся країна говорила, що в мене народилася дитина із синдромом Дауна. Вона ж не подзвонила, не написала, вона могла мене знайти!" - ображено заявила Евеліна Бльоданс.

Про смерть сестри вона дізналася від своєї племінниці - доньки покійної. Артистка оплатила похорон, але сама на церемонію не з'явилася.

Діана була єдинокровною сестрою Евеліни Бльоданс по батьківській лінії. Також знаменитість має єдиноутробну сестру Майю.

Хто така Евеліна Бльоданс?

Евеліна Бльоданс - акторка кіно, театру та озвучки, ведуча. Популярність здобула завдяки зйомкам в українському гумористичному серіалі "Маски-Шоу" (1991-2005). Із січня 2023 року входить до санкційного списку РНБО - Бльоданс публічно заявляла, "що Крим ніколи не був українським".

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