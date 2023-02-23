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Путініст Газманов по-дитячому зарюмсав через відібране житло в Італії та Латвії

23 лютого 2023, 16:11
Особливо путініста Олега Газманова обурив той факт, що влада європейських країн заарештувала квартири, але змушує його платити за комунальні послуги.
Газманов, Латвія, Італія
Путініс Газманов дуже незадоволений, що не контролює свої квартири за кордоном / фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Сумно відомий своєю підтримкою кривавого путінського режиму співак і автор псевдопатріотичних пісень Олег Газманов вельми плаксивим тоном поскаржився в Мережі на те, що через "несправедливі" європейські санкції втратив контроль над елітним майном (двома квартирами ‒ в Італії та Латвії).

Особливо Газманова обурив той факт, що він тепер не може ні продати квартири, ні здати їх в оренду, але тим не менш, зобов'язаний платити комунальні послуги.

"У мене фактично забрали дві квартири: в Латвії та Італії. Вони незаконно це роблять. В Італії оголосили, що "заморозили" квартиру. У них немає в законі слова "заморозити". Це приватна власність. Я купив там квартиру 15 років тому. Вони пояснюють це тим, що бояться, що я цю квартиру продам, а гроші віддам на "спецоперацію. Це моя власність, я її купив, і тепер не маю права, як і в Латвії, продати цю квартиру, здати в оренду і користуватися. І вони цинічно змушують мене платити комуналку", - поскаржився співак.

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Санкції ЄС проти артистів-путіністів

У липні 2022 року в Брюсселі був опублікований сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Чиновники ЄС пояснили, що Машков активно підтримує дії путінського режиму, а тих, хто виступає проти війни Росії і України, прямо називав "нелюдьми" ‒ нехай навіть це і була його рідна дочка Марія.

Пізніше, в листопаді того ж року, керівництво Європейського Союзу погодило восьмий пакет санкцій проти країни-агресора - Росії.

Серед тих, хто потрапив під санкції – три артисти, які активно підтримують війну в Україні і дії президента-диктатора Володимира Путіна ‒ співаки Олег Газманов, Микола Расторгуєв (соліст групи "Любе") і скандальна співачка Юлія Чичеріна.

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