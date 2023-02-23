Путініст Газманов по-дитячому зарюмсав через відібране житло в Італії та Латвії

Сумно відомий своєю підтримкою кривавого путінського режиму співак і автор псевдопатріотичних пісень Олег Газманов вельми плаксивим тоном поскаржився в Мережі на те, що через "несправедливі" європейські санкції втратив контроль над елітним майном (двома квартирами ‒ в Італії та Латвії).
Особливо Газманова обурив той факт, що він тепер не може ні продати квартири, ні здати їх в оренду, але тим не менш, зобов'язаний платити комунальні послуги.
"У мене фактично забрали дві квартири: в Латвії та Італії. Вони незаконно це роблять. В Італії оголосили, що "заморозили" квартиру. У них немає в законі слова "заморозити". Це приватна власність. Я купив там квартиру 15 років тому. Вони пояснюють це тим, що бояться, що я цю квартиру продам, а гроші віддам на "спецоперацію. Це моя власність, я її купив, і тепер не маю права, як і в Латвії, продати цю квартиру, здати в оренду і користуватися. І вони цинічно змушують мене платити комуналку", - поскаржився співак.
Санкції ЄС проти артистів-путіністів
У липні 2022 року в Брюсселі був опублікований сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.
Чиновники ЄС пояснили, що Машков активно підтримує дії путінського режиму, а тих, хто виступає проти війни Росії і України, прямо називав "нелюдьми" ‒ нехай навіть це і була його рідна дочка Марія.
Пізніше, в листопаді того ж року, керівництво Європейського Союзу погодило восьмий пакет санкцій проти країни-агресора - Росії.
Серед тих, хто потрапив під санкції – три артисти, які активно підтримують війну в Україні і дії президента-диктатора Володимира Путіна ‒ співаки Олег Газманов, Микола Расторгуєв (соліст групи "Любе") і скандальна співачка Юлія Чичеріна.
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