Путінські холуї Машков і Безруков потрапили під санкції ЄС / колаж УНІАН

У Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков. Їхні прізвища значаться в списках на сайті Офіційного журналу ЄС.

Тепер до Машкова з Безруковим, як і до інших артистів-путіністів, які потрапили під санкції, застосують заборону на поїздки і заморожування активів в країнах ЄС.

Чиновники ЄС пояснили, що Машков активно підтримує дії путінського режиму, а тих, хто виступає проти війни Росії і Україною, прямо називав "нелюдами" ‒ нехай навіть це і була його рідна дочка Марія.

Безруков же, кажуть у Брюсселі, поширював активну пропаганду на підтримку агресивних дій РФ проти України, а також виправдовував дії Росії під час виступу перед російськими терористами з "ДНР".

До слова, компанію Безрукова і Машкову в новому списку санкцій склали заступник прем'єр-міністра РФ Андрій Бєлоусов, син керівника корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, мер Москви Сергій Собянін, путінський байкер Олександр "Хірург" Залдостанов, а також багато інших.

читайте такожДочка Володимира Машкова публічно засудила пропутінські погляди свого батька

Нагадаємо, раніше, в березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.

У відповідь Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце".

Пізніше інший актор калібру Машкова, теж відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму, актор і депутат Держдуми Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці.

Під час його виконання шансонного шлягера Ігоря Корнелюка "Місто, якого немає" (Яка була в саундтреку серіалу про бандитів "Бандитський петербург" - в ньому співаків колись знімався) раптово частина побіленої стелі тюремного актового залу звалилася йому прямо за спину.

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