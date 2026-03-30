Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Не можу їсти": Олена Тополя назвала свою критичну вагу

Христина Трохимчук
30 березня 2026, 11:10
Співачка сильно схудла через стрес.
Скільки важить Олена Тополя
Скільки важить Олена Тополя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки зараз важить Олена Тополя
  • Чому вона не може набрати вагу

Відома українська співачка Олена Тополя здивувала зізнанням про свою вагу. В інтерв'ю Blik виконавиця зізналася, що кілька років її вага трималася на позначці в 41 кілограм.

Артистка поділилася, що на її фізичну форму сильно вплинули стрес після розлучення, скандали та напружений гастрольний графік. Попри те, що на початку березня Тополі вдалося досягти позначки в 46 кілограмів, у такій вазі вона протрималася недовго.

відео дня
Олена Тополя - схуднення / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Я так зраділа, що у мене вже 46 кг. А потім зважилася — 44 кг. Ну, нічого. Це через гастролі — два дні, і два кілограми немає. Яка вага комфортна? Хоча б 48 кг", — зізналася Олена.

Також артистка зазначила, що часто худне через нерви. Олена не належить до людей, які заїдають стрес — у неї він, навпаки, відбирає апетит. Зараз співачка не прагне підтримувати вагу на такій низькій позначці і, навпаки, мріє знайти час для відпочинку і знову повернутися до здорової цифри на вагах.

Як зараз виглядає Олена Тополя / скріншот YouTube

"Набираю вагу, коли у мене є час поспати — мій організм просто розслабляється. Зберігає все, що з'їла, бо він просто не встигає. Дуже активне фізичне навантаження завжди, біганина, емоційний стан дуже виснажує. А у мене так, що я просто не можу їсти. Це така нервова реакція. Втім, дуже багато п'ю води", — поділилася Тополя.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що реп-виконавиця Alyona Alyona відверто розповіла про боротьбу із зайвою вагою та життя після видалення важливого органу. Артистка зізналася, що пробувала використовувати спеціальні медичні препарати для схуднення, однак вони не принесли бажаного результату.

Також Леся Нікітюк прокоментувала різницю у віці з Дмитром Бабчуком, яка становить 9 років. Ведуча підкреслила, що підвищений інтерес публіки до цієї теми її не дивує, і вона спокійно ставиться до статусу жінки, яка старша за свого майбутнього чоловіка.

Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) — українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

      Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

      Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

      новини шоу бізнесу Олена Тополя
      Новини партнерів

      Головне за день

      Більше
      Новини Києва
      Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
      Новини України
      ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
      Гороскоп
      Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
      Мода та краса
      Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
      Новини шоу бізнесу
      Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
      Регіони
      Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
      Рецепти
      ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
      Цікаве
      ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
      Привітання
      З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
      Синоптик
      Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
      Економіка
      Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
      Лайфхаки та хитрощі
      ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

      © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

      Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
      Ми використовуемо cookies
      Прийняти