"Не можу їсти": Олена Тополя назвала свою критичну вагу

Співачка сильно схудла через стрес.

Скільки важить Олена Тополя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Відома українська співачка Олена Тополя здивувала зізнанням про свою вагу. В інтерв'ю Blik виконавиця зізналася, що кілька років її вага трималася на позначці в 41 кілограм.

Артистка поділилася, що на її фізичну форму сильно вплинули стрес після розлучення, скандали та напружений гастрольний графік. Попри те, що на початку березня Тополі вдалося досягти позначки в 46 кілограмів, у такій вазі вона протрималася недовго.

Олена Тополя - схуднення / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Я так зраділа, що у мене вже 46 кг. А потім зважилася — 44 кг. Ну, нічого. Це через гастролі — два дні, і два кілограми немає. Яка вага комфортна? Хоча б 48 кг", — зізналася Олена.

Також артистка зазначила, що часто худне через нерви. Олена не належить до людей, які заїдають стрес — у неї він, навпаки, відбирає апетит. Зараз співачка не прагне підтримувати вагу на такій низькій позначці і, навпаки, мріє знайти час для відпочинку і знову повернутися до здорової цифри на вагах.

Як зараз виглядає Олена Тополя / скріншот YouTube

"Набираю вагу, коли у мене є час поспати — мій організм просто розслабляється. Зберігає все, що з'їла, бо він просто не встигає. Дуже активне фізичне навантаження завжди, біганина, емоційний стан дуже виснажує. А у мене так, що я просто не можу їсти. Це така нервова реакція. Втім, дуже багато п'ю води", — поділилася Тополя.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

