Проміняла Потапа на молодого: Каменських випустила грайливий кліп

Настя Каменських виклала в Мережу тизер відео на свою нову іспано- та англомовну композицію під назвою Moloko - і він вийшов вельми грайливим.

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Фанати очікують, що Каменських випустить новий дует зі співаком Ostrovskyi / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська поп-співачка Настя Каменських виклала тизер відео на нову іспано- та англомовну композицію під назвою Moloko. Причому, як видно з короткого ролика, він зроблений у вельми грайливому стилі.

Співачка на відео явно заграє з молодим артистом, який відомий під псевдонімом Ostrovskyi. У кадрі співак демонструє свій торс із татуюваннями і з посмішкою наливає для виконавиці келих молока. А сама Каменських у яскравому вбранні з туго зашнурованою спідницею йому з натяком посміхається у відповідь.

Як припустили фанати, зовсім скоро Каменських випустить новий дует з Ostrovskyi, а зараз триває, як заведено говорити, "попереднє прогрівання" аудиторії.

відео дня

Хто така Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Потап і Настя Каменських - останні новини:

Раніше український співак і музичний продюсер Потап, який виїхав з України під час повномасштабної війни, потрапив у скандал через німецьку афішу, в якій він значився "артистом російського ретро".

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

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