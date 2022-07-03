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"Привласнити наш борщ не можна": Клопотенко відповів на "хотілки" Захарової

3 липня 2022, 14:03

Кулінар в черговий раз заткнув за пояс представницю російського МЗС.

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Клопотенко відповів на "хотілки" Захарової / скріншот

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що" російського борщу " немає, але його так звані рецепти можуть існувати.

Країна-агресор РФ або хто-небудь інший не можуть привласнити собі наш борщ, заявив кулінарний експерт в інтерв'ю "КП в Україні" коментуючи обурення представниці МЗС Росії Марії Захарової рішення ЮНЕСКО.

"Фактично" Російський борщ " можна приготувати, рецепти є у відкритому доступі. Але привласнити наш борщ не можна. Це так само, як зробити "російську піцу": можна замісити тісто, щось на нього покласти, а вийде дурна гра", - пояснив Клопотенко.

Він підкреслив, що в Росії, як і в усьому світі, готують саме український борщ. А те, як вони його називають, – це тепер не проблеми українців.

читайте також"Терпи, моя красуня": глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщНагадаємо, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини був внесений елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини, що вимагає негайної охорони.

Таким чином, страву офіційно визнали українською, а не російською.

Зазначимо, що Захарова вже не вперше висловлюється про український борщ. Раніше вона вибухнула маячнею про те, що український борщ повинен бути і російським. У своїй полум'яній промові вона заявила, що Україна не хоче ділитися з росіянами борщем, що є "нацизмом, ксенофобією і екстремізмом".

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борщ Марія Захарова Євген Клопотенко
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