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Як потрібно готувати "русню під родзинками": Клопотенко поділився спеціальним рецептом

6 травня 2022, 13:16

Як каже сам відомий і авторитетний український кулінар Євген Клопотенко: "Віримо в наших богів з ЗСУ і готуємо нову символічну страву перемоги".

Клопотенко
Євген Клопотенко / УНІАН та ua.depositphotos.com

Відомий український кулінар Євген Клопотенко зреагував на прохання українців і створив рецепт нової страви, яку присвятив жорстоким боям з російськими окупантами біля міста Ізюм (Харківська область). Рецепт страви, яке отримало назву "русня під родзинками", Клопотенко опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Ворог прийшов під Ізюм. Ворог під родзинками і залишиться, але вже в іншому агрегатному стані. ВСУ смажать як боги. Тому віримо в наших богів і готуємо нову страву перемоги. Символічний. Те, знаєте, матеріалізація бажань на певному рівні. Отже, цього разу будемо палити самі розумієте, що саме, під родзинками. І продукувати для України відмінну бойову енергію", - написав кулінар.

Рецепт страви "Русня під родзинками":

  • 300 грам готового фаршу або цільного м'яса;
  • 150 грам родзинок;
  • невелика цибулина;
  • відвареної або запечена картопля;
  • 50 грам квашеної капусти;
  • 10 грам томатної пасти;
  • 50 грам вершкового масла;
  • 10 грам масла;
  • 50 грам коньяку;
  • 15 грам солодкої гірчиці;
  • сіль, перець.

Далі, каже Клопотенко, родзинки необхідно залити коньяком на 15 хвилин. Потім - порізати цибулю півкільцями. М'ясо, якщо цілий шматок, порубати і посолити. На сковороді змішати вершкове масло (половину від вищевказаного кількості).

Смажити від 3 до 5 хвилин цибулю і м'ясо. Далі - додати коньяк, в якому були замариновані родзинки, інше вершкове масло і підпалити. Потім-додати томатну пасту, солодку гірчицю, квашену капусту і половину чайної ложки меленого перцю. Викласти на гарячу картоплю і присипати родзинками.

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Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України завдали точного удару по колоні техніки військ Росії, яка перевозила паливо та снаряди загарбникам у Харківській області в районі міста Ізюм.

Саме місто окупанти використовують в якості одного з головних опорних пунктів для наступу на Донбас.

На опублікованому відео в соціальній мережі Facebook показано, як українська артилерія завдає точного і нищівного удару по колоні російської техніки, що перевозила паливо і снаряди в Харківській області, районі міста Ізюм.

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Автор: Єгор Бунін
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Ізюм Євген Клопотенко новини України
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