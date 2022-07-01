Борщ - наш! ЮНЕСКО поставив крапку у "війні" України та Росії

Борщ / УНІАН

На 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини був внесений елемент" Культура приготування українського борщу " до Списку нематеріальної культурної спадщини, що вимагає негайної охорони.

Таким чином, блюдо офіційно визнали українським, а не російським, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України в Facebook

"Борщ - є елементом соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула маячнею про те, що український борщ повинен бути і російським. У своїй полум'яній промові вона заявила, що Україна не хоче ділитися з росіянами борщем, що є "нацизмом, ксенофобією і екстремізмом".

Також головред розповідав один простий, але дуже дивовижний рецепт червоного борщу, за яким готували наші бабусі. Його секретними інгредієнтами є - лимонний сік і оцет.

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