Борщ - наш! ЮНЕСКО поставив крапку у "війні" України та Росії

Борщ, як українську страву, внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
На 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини був внесений елемент" Культура приготування українського борщу " до Списку нематеріальної культурної спадщини, що вимагає негайної охорони.
Таким чином, блюдо офіційно визнали українським, а не російським, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України в Facebook
"Борщ - є елементом соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула маячнею про те, що український борщ повинен бути і російським. У своїй полум'яній промові вона заявила, що Україна не хоче ділитися з росіянами борщем, що є "нацизмом, ксенофобією і екстремізмом".
Також головред розповідав один простий, але дуже дивовижний рецепт червоного борщу, за яким готували наші бабусі. Його секретними інгредієнтами є - лимонний сік і оцет.
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