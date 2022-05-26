Чим замінити сіль в їжі: Клопотенко дав поради українцям / УНІАН і ua.depositphotos.com

Після безлічі новин про дефіцит солі в Україні через війну з Росією відомий шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив в ефірі телеканалу "1+1"розповісти, чим можна в їжі замінити цю смакову добавку.

Клопотенко пояснив, що сіль ‒ такий же консервант, як і цукор або оцет. Тому українські господині можуть сильно не турбуватися ‒ можна буде консервувати овочі без солі - з цукром і оцтом.

"З точки зору здоров'я нам точно не треба шукати якусь зарубіжну сіль, а потрібно просто її менше використовувати. Найпростіше рішення - привчити свій організм до споживання меншої кількості солі", - говорить Клопотенко.

читайте такожНе тільки гречка: Україна залишилася без солі через війну

Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Слід зазначити, що Артемсіль був найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі і постійно постачало готову продукцію Угорщини, Польщі, Грузії, Молдові, Азербайджану та Румунії.

Інші новини: