Клопотенко відповів на маячню Захарової про український борщ

Кулінар поставив на місце спікера російського МЗС.
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова почала нести маячню про те, що український борщ повинен бути і російським.
У своїй полум'яній промові вона заявила, що Україна не хоче ділитися з росіянами борщем, що є "нацизмом, ксенофобією і екстремізмом".
Повз такого опусу не зміг пройти повз Український кулінар Євген Клопотенко:
"Росія каже: борщ як українське національне блюдо - це нацизм і екстремізм у всіх його проявах. Мій дипломатичний коментар з цього приводу: коли вони всі **нуті, то вони всі **нуті, без винятку. Слава Україні. Цем".
Зазначимо, що українці вважають прапор, мова і гімн головними символами нашої країни. Саме ці речі найчастіше асоціюються у людей з Україною.
Згідно з даними у Вікіпедії, борщ - саме українська страва і ніякого відношення не має до Росії.
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