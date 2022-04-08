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Клопотенко відповів на маячню Захарової про український борщ

8 квітня 2022, 12:55

Кулінар поставив на місце спікера російського МЗС.

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Клопотенко відповів на маячню Захарової про український борщ / соцмережі

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова почала нести маячню про те, що український борщ повинен бути і російським.

У своїй полум'яній промові вона заявила, що Україна не хоче ділитися з росіянами борщем, що є "нацизмом, ксенофобією і екстремізмом".

Повз такого опусу не зміг пройти повз Український кулінар Євген Клопотенко:

"Росія каже: борщ як українське національне блюдо - це нацизм і екстремізм у всіх його проявах. Мій дипломатичний коментар з цього приводу: коли вони всі **нуті, то вони всі **нуті, без винятку. Слава Україні. Цем".

Зазначимо, що українці вважають прапор, мова і гімн головними символами нашої країни. Саме ці речі найчастіше асоціюються у людей з Україною.

Згідно з даними у Вікіпедії, борщ - саме українська страва і ніякого відношення не має до Росії.

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Марія Захарова Євген Клопотенко
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