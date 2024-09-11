Принц Вільям прокоментував здоров'я Кейт

Принц Вільям виступив із короткою заявою щодо здоров'я Кейт Міддлтон.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уельський дав нову інформацію про здоров'я своєї дружини, принцеси Кейт.

Як пише Express.co.uk, принц Вільям відвідав початкову школу Swiss Valley Community Primary School в Лланеллі, де його зустрів натовп, який терпляче чекав на його прибуття зовні школи, що відбулося лише через кілька годин після останньої заяви принцеси Уельської про її здоров'я.

Майбутньому королю вручили листівки і подарунки для його дружини, а також він дав нову інформацію про те, як у неї справи. Він сказав Полін Томас, 74-річній доброзичливій доброзичливій жінці, яка запитала його про Кейт: "Це хороші новини, але ще попереду довгий шлях".

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Принц також розсмішив усіх, коли під час його прогулянки дитина сказала йому, що у нього є комаха. Вільям запитав у хлопчика, який був кадетом морського училища, чи хоче він залишити її собі, і передав йому. Він сказав: "Гарне місце, вона, мабуть, переслідувала мене тут".

інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

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Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав родину, коли дізнався про онкохворобу батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні відбувся запланований візит на батьківщину принца Гаррі, де йому довелося зустрітися зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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