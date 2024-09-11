УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Принц Вільям прокоментував здоров'я Кейт

Олена Кюпелі
11 вересня 2024, 16:25
62
Принц Вільям виступив із короткою заявою щодо здоров'я Кейт Міддлтон.
Кейт Міддлтон, принц Вільям
Кейт Міддлтон, принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уельський дав нову інформацію про здоров'я своєї дружини, принцеси Кейт.

Як пише Express.co.uk, принц Вільям відвідав початкову школу Swiss Valley Community Primary School в Лланеллі, де його зустрів натовп, який терпляче чекав на його прибуття зовні школи, що відбулося лише через кілька годин після останньої заяви принцеси Уельської про її здоров'я.

Майбутньому королю вручили листівки і подарунки для його дружини, а також він дав нову інформацію про те, як у неї справи. Він сказав Полін Томас, 74-річній доброзичливій доброзичливій жінці, яка запитала його про Кейт: "Це хороші новини, але ще попереду довгий шлях".

відео дня

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Принц також розсмішив усіх, коли під час його прогулянки дитина сказала йому, що у нього є комаха. Вільям запитав у хлопчика, який був кадетом морського училища, чи хоче він залишити її собі, і передав йому. Він сказав: "Гарне місце, вона, мабуть, переслідувала мене тут".

інфографіка Кейт Міддлтон
інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав родину, коли дізнався про онкохворобу батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні відбувся запланований візит на батьківщину принца Гаррі, де йому довелося зустрітися зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму: залишилась лише масляна пляма

Російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму: залишилась лише масляна пляма

18:14 Україна
Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

17:11 Світ
"Зараз той момент": Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

"Зараз той момент": Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

16:35 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Озлоблений і вседозволений : Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце 12980

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

Її чекали, ми сподівалися : що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової 10395

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день 8449

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди 7301

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди

Останні новини

18:18

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

18:14

Російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму: залишилась лише масляна пляма

18:07

Краще, ніж з магазину: рецепт найсмачнішого яблучного сидру

18:01

Перевершила очікування: Маск неочікувано похвалив Харріс після дебатів з Трампом

17:47

Найкращий варіант для дому та квартири: які породи котів найласкавіші - списокВідео

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
17:26

"Сфальсифіковане шоу": Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс

17:25

Оскароносний Майкл Дуглас приїхав до Києва - що відомо

17:11

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

17:11

"50 тисяч ТЦКшників і нацгвардійців": експерт вказав, як не втратити Донбас

Реклама
17:09

Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом: тривають бої

17:04

Як визначити натуральний мед чи ні не відходячи від прилавкаВідео

16:35

Суворі заборони та прикмети: що не можна робити у Зміїний день 12 вересня

16:35

"Зараз той момент": Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

16:27

"Небезпечніші за ракетний удар": експерт назвав загрозу, до якої може вдатися РФ

16:25

Навіть найстійкіший розтане за 20 хвилин: чим вивести застарілий жир

16:25

Принц Вільям прокоментував здоров'я Кейт

16:18

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

16:03

"Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям

15:52

Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз

15:50

Ця книга коштує тисячі доларів: жінка здивувала знахідкою на секонд-хенді

Реклама
15:44

Більше ніякого павутиння: як позбутися павуків у домі

15:35

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

15:29

Чи Гарріс - ідеальний кандидат для Путіна: політолог пояснив, що сталося на дебатах

15:20

Задача для вступу в Гарвард спантеличила багатьох: лише геній знайде відповідь

14:58

Оксана Білозір зізналася, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком

14:48

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

14:47

Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

14:46

Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

14:42

Погрожують відповіддю: у Кремлі видали жалюгідну реакцію на рішення про дозвіл бити по РФ

14:39

"Спокій, а не хаос": Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа

14:20

Намагалася переплюнути Кейт: Меган Маркл наважилася на відчайдушний крок

14:02

Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

13:51

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм КапітоліюПогляд

13:37

Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

13:36

"Сміттєві" шкідники: у Чернігові бізнесмени Тарасовці понищили озеро на 216 млн грн

13:25

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

13:19

Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заяваФото

12:46

4 інгредієнти і готово: миттєвий салат "Озерна" - неможливо наїстисяВідео

12:45

Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістикою

12:38

Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

Реклама
12:22

Цвістимуть і не захворіють: чим потрібно посипати троянди восени

11:55

У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів

11:54

Захід чекає від України більш реалістичного плану "Б" у війні з Росією - WSJ

11:52

"Життя - річ непередбачувана": Слава Камінська возз'єдналася з колишнім чоловіком

11:50

Помер Масляков: у Росії прощаються з коміком-путіністом

11:23

Жінка озолотилася після походу в секонд-хенд: що вона там знайшлаВідео

11:02

Маломуж ответил, передаст ли Иран России дальнобойные ракеты Zolfaghar

10:50

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Драконам - зрив, Коням - стрес

10:46

Київ приймає іноземних гостей: в Україну прибули лідери Латвії, Литви, Чехії та Молдови

10:44

РФ і Китай нарощують військово-технічну співпрацю: в ISW розкрили загрози для світу

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти