Принц Гаррі повертається до Великої Британії - деталі

Стало відомо, що принц Гаррі відвідає Велику Британію, але ні офіс герцогів Сассекських, ні Букінгемський палац не анонсують планів на зустріч членів королівської сім'ї з ним.
Як повідомляє Daily Mail, що Гаррі 8 травня виступить у соборі Святого Павла на службі з нагоди 10-річчя "Ігор непереможених". Також відомо, що там не буде ні короля Чарльза з дружиною, ні його брата принца Вільяма.
Виявляється, Гаррі приїде без дружини і дітей, і зупиниться в готелі, а за кілька днів полетить до Нігерії, оскільки Меган і Гаррі отримали запрошення від уряду країни у вересні минулого року, коли зустрілася з міністром оборони африканської держави на "Іграх непереможених" у Дюссельдорфі.
Хто такий принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.
Принц Гаррі - останні новини за темою
Зазначимо, в документах, опублікованих Реєстраційною палатою щодо "принца Генрі Чарльза Альберта Девіда, герцога Сассекського", зафіксовано, що його "новою країною/штатом проживання" тепер є США.
А також з'явилися чутки, що принц Вільям і Кейт Міддлтон запрошували Меган і Гаррі разом із дітьми в гості, але ті відмовили.
Читайте більше про Гаррі:
- Трамп натякнув, що в разі своєї перемоги депортує принца Гаррі зі США
- У Кейт Міддлтон рак: принц Гаррі та Меган Маркл вирішили підтримати принцесу
- Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не повідомила новину про хворобу принцу Гаррі та Меган
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред