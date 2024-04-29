Принц Гаррі повертається до Великої Британії - деталі

Принц Гаррі планує повернення до Великої Британії після інформації, що він остаточно відхрестився від рідної країни.

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Принц Гаррі прилетить до рідної країни / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Стало відомо, що принц Гаррі відвідає Велику Британію, але ні офіс герцогів Сассекських, ні Букінгемський палац не анонсують планів на зустріч членів королівської сім'ї з ним.

Як повідомляє Daily Mail, що Гаррі 8 травня виступить у соборі Святого Павла на службі з нагоди 10-річчя "Ігор непереможених". Також відомо, що там не буде ні короля Чарльза з дружиною, ні його брата принца Вільяма.

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Виявляється, Гаррі приїде без дружини і дітей, і зупиниться в готелі, а за кілька днів полетить до Нігерії, оскільки Меган і Гаррі отримали запрошення від уряду країни у вересні минулого року, коли зустрілася з міністром оборони африканської держави на "Іграх непереможених" у Дюссельдорфі.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

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Зазначимо, в документах, опублікованих Реєстраційною палатою щодо "принца Генрі Чарльза Альберта Девіда, герцога Сассекського", зафіксовано, що його "новою країною/штатом проживання" тепер є США.

А також з'явилися чутки, що принц Вільям і Кейт Міддлтон запрошували Меган і Гаррі разом із дітьми в гості, але ті відмовили.

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