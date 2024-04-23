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"Він плакав": король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною

Еліна Чигис
23 квітня 2024, 10:06
Принц Гаррі дуже болісно пережив те, що король Чарльз виселив його з родиною з резиденції.
Меган Маркл, принц Гаррі
Принц Гаррі пробачив короля Чарльза / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гаррі приїжджав до Великої Британії одразу після того, як король Чарльз оголосив про своє онкозахворювання. Напевно, принц пробачив батькові виселення з резиденції.

Ще торік з'явилася інформація про те, що Чарльз виселив принца Гаррі та Меган Маркл з котеджу Фрогмор, який їм подарувала покійна королева Єлизавета.

Таке рішення дуже зачепило Гаррі, повідомив експерт і біограф Том Квінн для The Mirror.

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"Гаррі був розлючений і плакав через те, що його виселили з Фрогмора. Він відчував, що його батько не мав на це права і що це було чистою помстою", - заявив Квінн.

Принц Гаррі навіть не припускав, що його видворять із резиденції через відмову виконувати королівські обов'язки

На думку експерта, принц не припускав, що Чарльз позбавить його резиденції через відмову від королівських обов'язків.

"Для багатьох Гаррі просто бідна маленька багата дитина, яка поводиться як розпещена дитина, але Гаррі бачить себе вічною жертвою", - зазначив Том.

Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки зважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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принц Гаррі Меган Маркл Чарльз III
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