Принц Гаррі з дружиною готуються до евакуації через пожежі в Каліфорнії

Меган Маркл та її сім'я опинилися в зоні високого ризику.

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Пожежа в Лос-Анджелесі - принц Гаррі та Меган Маркл опинилися в зоні ризику / колаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

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У Каліфорнії другу добу не можуть зупинити пожежу, яка знищує Лос-Анджелес

Будинок герцогів Сассекських у престижному районі Монтесіто перебуває в зоні "високого ризику загоряння"

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл після відмови від королівських обов'язків і від'їзду з Великої Британії осіли в Монтесіто, Санта-Барбара. Пара живе в шикарному особняку за 14 млн. доларів, який їм незабаром доведеться, ймовірно, покинути.

Виною всьому - пожежа в Лос-Анджелесі (Санта-Барбара розташована на північному заході від Міста янголів - прим. редактора). Монтесіто вже віднесли до зони "високого ризику загоряння", повідомив представник енергетичної компанії Southern California Edison виданню Page Six.

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У фешенебельному районі, де, окрім герцогів Сассекських, проживають Опра Вінфрі та Гвінет Пелтроу з сім'єю, вже почалися перебої з електроенергією. Загальну евакуацію поки не оголошено, але жителі Монтесіто починають готуватися до найгіршого.

Якщо пожежа вщухне найближчим часом, принцу Гаррі та його дружині вдасться уникнути долі голлівудських знаменитостей, чиї будинки в Пасифік Палісейдс уже вигоріли дотла. Наприклад, за тим, як вогонь пожирає її житло, у прямому ефірі спостерігала Періс Гілтон.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року на американській актрисі Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали в США, повідомляє Вікіпедія.

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