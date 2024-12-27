Король Чарльз ухвалив рішення щодо принца Гаррі

76-річний король учора звернувся до нації.

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Чарльз III виступив зі зверненням/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

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Король Чарльз виступив із промовою

Який важливий момент звучав

Король Чарльз принципово виключив принца Гаррі та принца Ендрю зі своєї різдвяної промови.

Як пише The Mirror, 76-річний король учора звернувся до нації в попередньо записаному посланні з каплиці Фіцровія колишньої лікарні Міддлсекс у Лондоні.

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Він розповів про свою гордість тим, як громади по всій Великій Британії відреагували на заворушення, і віддав данину поваги медичному персоналу, який підтримував його і принцесу Уельську під час лікування раку.

Але хоча в його щорічному посланні були уривки про принца Вільяма, принца Гаррі та його дружину Меган Маркл, а також його опального брата принца Ендрю не було згадано взагалі.

За словами королівського експерта та історика доктора Тесси Данлоп, цей недогляд був ознакою того, що король "чітко ухвалив рішення".

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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