Друг Меган Маркл поділився особистими подробицями про її доньку Лілібет

Друг Меган Маркл розкрив рідкісну деталь про особистість принцеси Лілібет.

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Принц Гаррі та Меган Маркл не показують своїх дітей/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Друг Меган Маркл розкрив рідкісну деталь про особистість принцеси Лілібет, захищаючи нове шоу герцогині Сассекської на Netflix "З любов'ю, Меган".

У довгому пості в Instagram, опублікованому в неділю, шеф-кухар Адріан Ліпскомб описав зустріч з Маркл і "її відомою другою половинкою", принцом Гаррі, під час обіду, розповідає Page Six.

"Ми говорили про наші сім'ї (здебільшого про те, як наші доньки переживають фазу принцеси, і які фільми вони люблять) і, звісно ж, про їжу", - написав він, маючи на увазі трирічну Лілібет.

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Ліпскомб продовжив описувати Маркл і Гаррі, як "одних з найбільш приземлених людей", додавши: "Вона не квапила розмову, хоча я забирав у неї час. Вона була люб'язна, зацікавлена і добра".

Незважаючи на те, що діти популярної пари є "таємницею за сімома замками", тепер громадськість знає, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі проходить "стадію принцеси".

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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