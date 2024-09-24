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Сергій Жадан повідомив про смерть рідної людини - деталі

Еліна Чигис
24 вересня 2024, 13:35
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Олександра Ковальова була відомою поетесою.
Сергій Жадан, Олександра Ковальова
Померла Олександра Ковальова / колаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan/, Національна спілка письменників України

Український популярний письменник, співак і військовослужбовець ЗСУ Сергій Жадан повідомив про смерть своєї тітки - харківської поетеси Олександри Ковальової, їй було 75 років.

На своїй сторінці в соцмережах Жадан опублікував відповідний пост, але не вказав причину смерті.

"Сьогодні вночі померла Олександра Ковальова - українська поетеса, перекладачка, педагог, громадський діяч. Моя тітка", - написав Сергій.

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Відомо, що Ковальова у своїй творчості використовувала різні псевдоніми: Олеся Шепітько, Алекс Шмідт і Сандра Флюстерлінг. Майже все життя поетеса прожила в Харкові та викладала на факультеті іноземної філології Харківського національного педагогічного університету. Часто вона писала для німецьких періодичних видань, а її поезію перекладали та публікували англійською, білоруською, молдовською, німецькою та російською мовами.

Варто зазначити, що саме Ковальова наштовхнула Сергія Жадана обрати письменницький шлях.

"Талановитого племінника я виховувала з дитинства! Казала йому: тобі треба писати... А то б він, може, футболістом став. Жвавою дитиною був, усім цікавився. Поезію Сергія я, без сумніву, ставлю високо. Вона динамічна, цікава своїми несподіванками, оксюморонами. Хоча можу й критикувати його - за одноплановість: надто гучний у нього соціальний акцент. Так писав Брехт. Але Брехт так писав недовго. Сергій - не тільки автор соціальних балад, він тонкий лірик, він довів це ще у своїй ранній юності. Мені б хотілося, щоб цієї своєї ліричної грані він не зраджував. Що стосується прози - прозі я віддаю перевагу трохи іншій. Більш насичену, з густим змістом. У прозі Сергія мені дещо бракує багатовимірності, стереоскопічності, глибини", - раніше розповідала Олександра.

Сергій Жадан інфографіка
Сергій Жадан / інфографіка: Главред

Хто така Олександра Ковальова?

Ковальова Олександра - українська поетеса і перекладачка. Псевдоніми: Олеся Шепітько, Алекс Шмідт, Сандра Флюстерлінг. Авторка понад 50 статей з літератури в періодиці та літературно-мистецьких збірках. Укладач і перекладач 10 поетичних антологій (зокрема харківської та нюрнберзької поезії).

Сергій Жадан - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавноСергій Жадан приєднався до лав ЗСУ. До речі, раніше вже ходили чутки про службу музиканта, але цього разу він особисто підтвердив інформацію. На своїй сторінці в соцмережах Жадан опублікував знімок у військовій формі.

А також Сергій Жадан відреагував на зізнання співачки Христини Соловій про те, що у них був роман і що вона його кинула.

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