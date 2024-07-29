"Не планував": Сергій Жадан розповів про свою "дитину"

Сергій Жадан зазначив, що встиг написати нову книгу до мобілізації.

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Сергій Жадан розповів про нову книгу / колаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Український співак, письменник і військовослужбовець ЗСУ Сергій Жадан зізнався, що у вересні вийдуть його розповіді про війну, а саме про людей, які зустріли повномасштабне вторгнення РФ в Україну в Харкові.

Як зізнався Жадан в інтерв'ю для 24 каналу, розповіді будуть і про військових, і про цивільних, і навіть про дітей.

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"Подивимося. Зараз я написав книгу оповідань, ще до мобілізації встиг написати. Ці оповідання вийдуть у вересні, і це про війну. Власне, про Харків, про людей, які в Харкові зустріли повномасштабне вторгнення - про військових, цивільних, дорослих, дітей. Так сталося, що це були теми, які мені важливо проговорити і прописати. Вийшла така книжка, я досить швидко її написав. Не планував її писати, вона одна сама написалася. А що писатиметься далі, подивимося. Я ніколи не ставився до війни як до літературного матеріалу. Мені здається, це не зовсім коректно, але якщо з'являються якісь речі, що потребують фіксації, то я їх фіксую", - зізнався письменник.

Сергій Жадан інфографіка / Главред

Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан - український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак і музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" і "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана здобули численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені на понад двадцять мов.

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Зазначимо, нещодавноСергій Жадан приєднався до лав ЗСУ. До речі, раніше вже ходили чутки про службу музиканта, але цього разу він особисто підтвердив інформацію. На своїй сторінці в соцмережах Жадан опублікував знімок у військовій формі.

А також Сергій Жадан відреагував на зізнання співачки Христини Соловій про те, що у них був роман і що вона його кинула.

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