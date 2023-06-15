"Потім я вже буду не я": онкохвора Шеннен Доерті розповіла про операцію на мозку

Зірка серіалу "Усі жінки - відьми" показала, як, ціпеніючи від жаху, готується до складної хірургічної процедури.

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Шеннен Доерті перенесла операцію з видалення пухлини з головного мозку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Амерканська акторка, зірка серіалів "Беверлі-Хіллз, 90210" і "Усі інки - відьми", Шеннен Доерті вже вісім років бореться з раком грудей. Свою боротьбу вона показує публіці щоб підтримати тих, хто проходить через те ж саме, і підвищити загальну обізнаність світу про онкологію.

Раніше вона розповіла, що її 4 стадія дала метастази в головний мозок. Через це на початку січня вона проходила курс променевої терапії, якої страшенно боялася. Виявилося, що найстрашніше - попереду.

Після опромінення Доерті лягла під ніж хірурга - пухлину з мозку вирішили видаляти хірургічним шляхом. На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала відео, на якому показала, як готується до операції, та поділилася своїми емоціями в той момент.

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"16 січня 2023 р. Операція. У мене була пухлина в голові, яку хотіли видалити, а також зробити біопсію. Я явно намагаюся бути хороброю, але я скам'яніла від страху. Страх придушував мене. Я боялася всіх можливих поганих результатів, турбувалася про те, що можу залишити маму, боялася як це вплине на неї. Боялася, що після операції я вже буду не я. Ось так може виглядати рак", - підписала кадри вона.

Шеннен Доерті перенесла операцію з видалення пухлини з головного мозку / instagram.com/theshando

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

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