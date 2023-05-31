У Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям: "Може припинити підіймати руку"

Співак довго ігнорував проблему і звернувся до лікарні лише тоді, коли біль у руці вже став дуже сильним.

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У Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям/ колаж: Главред, фото: Instagram-сторінки viktorpavlik, repyahovakate

Український співак Віктор Павлік потребує лікування через проблеми з рукою, зараз він проходить усі необхідні дослідження у лікарні. Про серйозні проблеми зі здоров’ям у співака розповіла в Instagram-stories його дружина, блогерка Катерина Реп'яхова.

Вона повідомила, що співак був змушений звернутися до лікарів, так як тривалий час у нього боліла рука. Але він довго відтягував візит до медиків, аж поки кінцівка не почала боліти дуже сильно.

"У нас як не одне, то інше. Проблема з Віктором Франковичем. У нього дуже сильно болить рука. Він дотягнув вже до того, що вона дуже сильно болить. Вчора він їздив на рентген, сьогодні рано-вранці поїхав до лікаря-ортопеда. Сказали, що потрібно робити МРТ, бо на рентгені не зовсім зрозуміло", – розповіла дружина співака.

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Павлік зараз проходить усі необхідні обстеження для встановлення причини болю в руці. Проте, за словами Реп'яхової, лікарі кажуть, що це щось серйозне.

Реп'яхова зазначила, що руку потрібно негайно лікувати, адже якщо не робити цього вона може припинити нормально функціонувати. За її словами, якщо не лікуватися, то Павлік "може взагалі руку припинити підіймати".

У Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям/ скрін

У Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям/ скрін

Скандал зі спецперепусткою

Нагадаємо, що Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних". Вони з дружиною похвалилися у мережі, що мають спецперепустку для проїзду по закритому Південному мосту в Києві. Проїзд по цьому мосту зараздозволений тільки для спецтранспорту, громадського і транзитного вантажного транспорту, а також для автомобілів зі спецперепустками, які видає Київська міська військова адміністрація.

Після цього стало відомо, що у Києві поліція відібрала у Віктора Павліка скандальну спецперепустку, якою той хвалився з дружиною. Поліція вилучила у співака документ, який надає право пересування містом під час дії комендантської години.

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою. Катерина Репяхова заступилася за співака, і назвала легковажний вчинок невдалим жартом.

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