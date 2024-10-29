Втрата слуху і жахливий біль: Адель розповіла про свою недугу

Британська співачка зізналася, що навіть хотіла покалічити себе через це.

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Адель новини - Адель розповіла про часткову втрату слуху / колаж: Главред, фото: instagram.com/adele

Що сталося з Адель:

Співачка була близька до втрати слуху через важку вушну інфекцію

Знаменитість пережила складний період тяжкого болю і дискомфорту

Великий музичний тур Адель, після якого співачка планує взяти творчу паузу, добігає кінця. Фінальні концерти співачки дуже емоційні, і сповнені одкровень.

Наприклад, 26 жовтня в Caesars Palace, Лас-Вегас, зірка зізналася, що ледь не втратила слух через складну бактеріальну інфекцію, пише видання Express. Хвороба проявила себе влітку в Мюнхені, де Адель дала 5 концертів.

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Співачка зізналася, що страх перед втратою слуху та біль часом були такими сильними, що "їй хотілося відрізати собі вухо". Найбільше постраждало ліве - воно завдавало дискомфорту і фізичного, і через часткову глухоту. Довгий час їй не ставало легше, адже артистці не одразу вдалося підібрати правильний антибіотик.

При цьому Адель зазначила, що вушна інфекція - це її найболючіший і найнеприємніший досвід у житті, тим паче що раніше вона не була схильна до цієї хвороби. "У мене ніколи раніше цього не було. Це найболючіша річ, яка коли-небудь траплялася зі мною. Це було гірше, ніж пологи. Кілька днів я приймала неправильні антибіотики, поки мені вдалося підібрати той, який почав діяти", - розповіла зірка.

На щастя, зараз Адель здорова, і на відпочинок вона вирушить лише наодинці зі своєю втомою від великого концертного туру, та з надією на нові цікаві проєкти.

Хто така Адель? Адель - британська співачка, автор-виконавець і поетеса, лауреат 16 премій Греммі. Також у артистки є "Оскар" та "Золотий глобус" (за пісню "Skyfall" - заголовну тему однойменного фільму про Джеймса Бонда). Має орден Британської імперії та кілька рекордів у Книзі рекордів Гіннесса. Одна з найвпливовіших жінок у світі (за версією видання Time) і одна з найбільш продаваних артистів у світі.

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