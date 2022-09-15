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Потап повернувся в Україну і розповів, що у нього сталося з обличчям

15 вересня 2022, 11:08

Легендарний український репер Потап повернувся в Україну і розповів, як зараз себе почуває і яка хвороба підкосила його здоров'я.

Потап
Потап / УНІАН

Відомий український реп-виконавець Потап (Олексій Потапенко) повернувся в Україну з-за кордону і особисто розповів в ефірі "Сніданку з 1 + 1" про свої проблеми зі здоров'ям.

Як каже Потап, спершу він переніс COVID-19, потім – отит (запалення вушного каналу), а потім ‒ синдром Ремзі-Ханта (параліч обличчя і нервів). Ту саму хворобу, від якої страждає Джастін Бібер.

"Це така важка штука. Але я дивився на воюючих хлопців і розумів-який параліч, про що говорити?", - підкреслив репер.

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Артист також у студії "Сніданку з 1+1" розповів, що всі ці півроку багато працював за кордоном ‒ від Польщі до Латинської Америки. Його команда давала благодійні концерти на потреби України, охопленої війною.

За словами Потапа, йому вдалося зібрати суму в районі 100 млн гривень.

"Вже пора повернутися, тому що треба підтримувати Україну в культурному плані", ‒ підсумував Олексій.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенко з 2019 року. І хоча три роки-відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Саме подружжя своє особисте життя воліють не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання Каменських у вазі тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

До того Каменських говорила, що частковий параліч обличчя у її чоловіка, репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа) стався через сильний стрес на тлі війни.

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