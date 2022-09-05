Каменських пояснила, як опинилася з Потапом за кордоном у день повномасштабного російського вторгнення

Настя Каменських і Потап / колаж УНІАН

Українська поп-співачка Настя Каменських (вона ж NK) нещодавно повернулася в Україну з-за кордону,Ю в інтерв'ю проекту "ЖВЛ" на каналі "1+1" і розповіла про те, як вийшло, що вона поїхала з країни до 24 лютого разом зі своїм чоловіком Потапом, матір'ю і свекрухою.

Справа в тому, що співачці дісталося багато хейта ‒ фоловери виявилися впевнені, що зірки нібито знали про наступ і вирішили сховатися.

"Ми поїхали в Мадрид і взяли мам, тому що після смерті батька я намагаюся часто вивозити свою маму кудись. Вона дуже сумує, їй важко. Коли ти береш одну маму, іншу ти не можеш не взяти, у нас так прийнято в сім'ї. І вони поїхали. Я не знаю, як так Всесвіт розпорядився, чому ми опинилися в іншому місці", ‒ сказала Каменських.

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Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенко з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Саме подружжя своє особисте життя воліють не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання ваги Каменських тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

До того Каменських говорила, що частковий параліч обличчя у її чоловіка, репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа) стався через сильний стрес на тлі війни.

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