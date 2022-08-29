"Виглядало дуже страшно": Каменських розповіла, чому у Потапа паралізувало пів обличчя

Настя Каменських і Потап / Колаж фото УНІАН та Instagram

Відома українська попспівачка Настя Каменських розповіла, чому дружина і партнера по творчості Олексія Потапенка (Потапа) паралізувало пів обличчя. Подробицями дівчина поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube.

За словами Каменських, частковий параліч обличчя у Потапа стався через сильний стрес на тлі війни.

"У нього відняло половину обличчя. Де б ти не був, в твоїй країні війна, в твоєму серці війна, в твоєму житті війна. Це не так, що знаходяться тут вони її відчувають, а ті люди, які застрягли там, які поїхали у відрядження або втекли від війни, вони не переживають. Переживають всі. І Льоша мій не виняток. Він як чоловік повинен триматися. Коли я в істериці, всі хвилюються, тут треба евакуювати, тут треба домовитися, тут допомогти, тут поїхати. І такий його моральний стан призвів до того, що у нього паралізувало половину обличчя", – розкрила артистка.

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Потап, як підкреслила Каменських, не міг показати своїм фанатам ‒ мовляв, що він нервує або боїться, тому публічно був стриманий. Але незабаром всі переживання вдарили по його здоров'ю.

Як розповіла Каменських, половина обличчя Потапа довгий час ніби перебувала під анестезією.

"Це виглядало дуже страшно. Чи не працювала половина особи, і ти не можеш їсти або пити. Це дійсно дуже страшно. Здавалося, що він ніколи не повернеться до нормального стану. У кожного по-своєму. Стрес такий сильний, що організм не може на нього не реагувати. Коли ти нервуєш – нервуєш, а ще й не знаєш, що буде завтра, це все", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенко з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Саме подружжя своє особисте життя воліють не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання Каменських у вазі тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

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