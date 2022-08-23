Настя Каменських показала постільне фото, поки Потапа немає поруч

Настя Каменських показала постільне фото / instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських нещодавно повернулася в Україну, де не була з самого початку повномасштабної війни. За тиждень до російського вторгнення вона з чоловіком, музичним продюсером і виконавцем Олексієм Потапенком (Потап) поїхала на відпочинок за кордон.

Додому вона приїхала одна, без чоловіка. Співачка дає концерти та інтерв'ю, а також ділиться подробицями повсякденного життя, за яким так сумувала.

Нещодавно на сторінці артистки в Instagram з'явилося "постільне" фото - ліжко зі зім'ятою білизною. На тлі знімка Каменських вирішила поміркувати, як змінилися її звички під час війни.

Особливо це стосується б'юті-ритуалів. Так співачка зізналася, що практично перестала використовувати декоративну косметику в повсякденному житті, і не намагається себе прикрасити.

Втім, це не поширюється на доглядову косметику - за здоров'ям і красою своєї шкіри вона стежить так само ретельно, як і раніше.

Настя Каменських показала постільне фото / instagram.com/kamenskux

Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

Також 93 - річна вдова Шона Коннері, Французька художниця Мішелін, без збентеження демонструє тіло в бікіні - вона відпочивала на яхті на Багамських островах.

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