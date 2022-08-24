Настя Каменських показала, що носить біля серця і в серці / instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенко з 2019 року. Три роки - невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Саме подружжя своє особисте життя воліє не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання Каменських у вазі тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

Угледіли подібне і в фотографії, яку Каменських опублікувала на честь Дня Державного Прапора України на своїй сторінці в Instagram. На знімку артистка позує у вільній футболці в національних кольорах.

"Тепер і біля серця, і в серці ношу блакитне небо і пшеничні лани", - підписала кадр вона. У коментарях зачепилися за фразу "ношу біля серця" - так зазвичай говорять, коли виношують дитину.

Настя Каменських показала, що носить біля серця і в серці / instagram.com/kamenskux

Раніше шанувальники позаздрили ведучому, журналісту і мандрівникові Дмитру Комарову - його молода дружина, модель і ведуча Олександра Кучеренко, вразила всіх на повал чудовою зовнішністю.

Також український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін розповів про жінку, що зайняла місце в серці мера Києва Віталія Кличка, який нещодавно розлучився з дружиною після 25 років шлюбу.

Інші новини: