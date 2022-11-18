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Потерпілий у полоні морпіх передав зібрані йому 3 млн грн дітям загиблих захисників Маріуполя

18 листопада 2022, 09:00

Легендарний морпіх Михайло Діанов передав 3 мільйони грн, зібраних українцями на його лікування на потреби дітей загиблих захисників "Азовсталі".

Діанов, гроші
Михайло Діанов / колаж фото УНІАН та Twitter

Легендарний морський піхотинець і захисник Маріуполя Михайло Діанов, який дуже сильно постраждав у російському полоні, передав 3 мільйони грн, зібраних українцями на його лікування, "Асоціації сімей захисників "Азовсталі"". Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Як я і обіцяв починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Перші 3 млн гривень я перевів "Асоціації сімей захисників "Азовсталі"". Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають яким сім'ям зараз найбільше потрібна допомога", – йдеться в тексті.

Як каже Діанов, всі гроші підуть на допомогу дітям загиблих захисників "Азовсталі".

"Коли я був у полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до свободи. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впадати у відчай. Кожен наступний давався все важче. Але я особисто знав, що мене вдома чекає дочка. Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв Азовсталі", - підсумував він.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці "Азова". Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Інші новини:

новини Маріуполя Азовсталь війна Росії та України
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