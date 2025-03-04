Після чуток про проблеми з коханим: Мозгова розповіла про "зникаючих чоловіків"

Олена Мозгова розтлумачила вибір партнера раптово покинути стосунки.

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Олена Мозгова новини - продюсерка поділилася думками про стосунки / колаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Короткий зміст:

Олена Мозгова давно не розповідає про коханого

Продюсерка розповіла, чому чоловіки "зникають"

Під час повномасштабної війни в Україні розпалося безліч зіркових пар. Проблеми у стосунках із чоловіком, співаком Девідом Аксельродом (Володимир Ткаченко), приписують і музичній продюсерці Олені Мозговій. Пара не згадує одне про одного на публіці та в соціальних мережах з травня-червня 2023 року: востаннє артист привітав дружину з річницею весілля, а вона місяць по тому - його з Днем народження.

Підозри зміцнилися, коли в блозі Мозгової в Instagram з'явився пост про "зникаючих чоловіків", з акцентом на те, що "у неї є певний досвід у цьому питанні". Олена зазначила, що поведінка чоловіків у стосунках не визначає цінність жінки, і порадила подругам по нещастю концентруватися насамперед на собі та власному щасті.

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"Якщо чоловік зникає з вашого життя, він не заблукав і не загубився! Він просто зробив свій вибір! Ще вчора він був, були відносини, спілкування, почуття, емоції, розмови... А сьогодні - ні... Його немає, нічого немає... Шукаєте таємні знаки і намагаєтесь зрозуміти, що ж сталося? Але відповідь у тому, що нічого не сталося, окрім його вибору. І так, це не про вас. Це про нього. Чоловіки не зникають через страх перед сильними почуттями. Чоловіки не ігнорують, бо занадто закохались. Чоловіки не розчиняються, бо вони не можуть зібрати свої думки у вашій присутності. Чоловіки зникають, коли вони не обирають вас. Чоловік, який хоче бути з жінкою, не мовчить тижнями, місяцями, роками... Якщо чоловік пішов, відпустіть. Отже, чоловік, який зник... Він не загубився і не заблукав, він просто обрав не вас. І це не про вашу цінність. Йдеться про його вибір. Тому не зациклюйтесь виключно на відносинах, переключіть фокус вашої уваги на себе, любіть себе і не втрачайте почуття самоповаги і гідності!" - написала Олена Мозгова.

Олена Мозгова новини - продюсерка поділилася думками про стосунки / facebook.com/mozgovaolena74

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Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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