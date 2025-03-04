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Танцюрист-воїн Дікусар втер носа поплічникам Трампа: "Думають, що у нас немає"

Анна Підгорна
4 березня 2025, 15:08
537
Дмитро Дікусар висловив підтримку Володимиру Зеленському.
Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар заступився за Володимира Зеленського - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Стисло:

  • В офісі президента США Володимира Зеленського розкритикували за зовнішній вигляд
  • На його захист став Дмитро Дікусар у "костюмі"

Зірка шоу "Танці з зірками", український танцюрист Дмитро Дікусар, на фронті з перших днів повномасштабної війни. Воювати артист пішов добровольцем, і зараз рідко з'являється в інформаційному просторі.

Однак Дікусар не зміг оминути увагою інцидент, який стався між офісом президента США Дональда Трампа та президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого. Зокрема йдеться про закиди на адресу Володимира Олександровича за відсутність ділового костюма.

відео дня

Танцюрист-воїн заступився за українського гаранта. У своєму блозі в Instagram він опублікував фото у військовій викладці. Поверх форми у фоторедакторі були намальовані краватка і білий комірець. "Вони думають, що у нас костюмів немає", - іронічно підписав знімок Дмитро Дікусар. У коментарях воїна підтримали: "Дімочко, це костюм титанів духу, титанів мужності. Дуже хочеться, щоб настав час фраку на сцені", "Дякую за захист! Дякую, що носите костюм справжніх героїв. Слава Україні!", "Костюми, які свідчать про мужність, волю й нескореність; їх носять люди з найпалкішими серцями і нескореною душею! Дякуємо вам усім, наші невтомні борці за свободу!", "В наших героїв найкрасивіші і наймодніші костюми, назва яких воля, сила і міць!" і т.д.

Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар заступився за Володимира Зеленського - подробиці / instagram.com/dikusar_dmitriy

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Хто такий Дмитро Дікусар?

Дмитро Дікусар - український танцюрист і хореограф. Найбільшу популярність здобув завдяки проєкту "Танці з зірками" - танцював у другому, шостому, сьомому та восьмому сезонах з Іриною Білик, Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан відповідно. 28 лютого 2022 року Дікусар повідомив, що поповнив лави ЗСУ. З тих пір він захищає Україну на фронті.

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