Дзюдоїстка Білодід засвітила каблучку з величезним каменем на безіменному пальці

Коротко:
- Дар'я Білодід приховує своє особисте життя
- Спортсменка ненароком похвалилася каблучкою на безіменному пальці
Дворазова чемпіонка світу і бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар'я Білодід - одна з найкрасивіших українських спортсменок. Вона ніколи не була заміжня, і не багато говорить про своє особисте життя.
Відомо про романи Білодід з італійським дзюдоїстом Фабіо Базеле (2018) і українським футболістом Денисом Поповим (2020). Дар'я зберігає в таємниці, що зараз відбувається на її любовному фронті.
Однак нещодавно чемпіонка натякнула, що ця частина її життя активно розвивається. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію фото в романтичному образі - окрім сяючої краси Білодід шанувальники помітили на її безіменному пальці каблучку з великим жовтим дорогоцінним каменем. "Весна - час розквітати", - підписала знімки дзюдоїстка.
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Хто така Дар'я Білодід?
Дар'я Білодід - українська дзюдоїстка. Дворазова чемпіонка світу (2018, 2019), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020, повідомляє Вікіпедія.
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