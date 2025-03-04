Дзюдоїстка Білодід засвітила каблучку з величезним каменем на безіменному пальці

Незвичайна прикраса спровокувала чутки про зміни в особистому житті Дар'ї Білодід.

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Дар'я Білодід особисте життя - на безіменному пальці дзюдоїстки з'явилася каблучка / колаж: Главред, фото: instagram.com/dariabilodid7

Коротко:

Дар'я Білодід приховує своє особисте життя

Спортсменка ненароком похвалилася каблучкою на безіменному пальці

Дворазова чемпіонка світу і бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар'я Білодід - одна з найкрасивіших українських спортсменок. Вона ніколи не була заміжня, і не багато говорить про своє особисте життя.

Відомо про романи Білодід з італійським дзюдоїстом Фабіо Базеле (2018) і українським футболістом Денисом Поповим (2020). Дар'я зберігає в таємниці, що зараз відбувається на її любовному фронті.

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Однак нещодавно чемпіонка натякнула, що ця частина її життя активно розвивається. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію фото в романтичному образі - окрім сяючої краси Білодід шанувальники помітили на її безіменному пальці каблучку з великим жовтим дорогоцінним каменем. "Весна - час розквітати", - підписала знімки дзюдоїстка.

Дар'я Білодід особисте життя - на безіменному пальці дзюдоїстки з'явилася каблучка / instagram.com/dariabilodid7

Дар'я Білодід особисте життя - на безіменному пальці дзюдоїстки з'явилася каблучка / instagram.com/dariabilodid7

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Хто така Дар'я Білодід? Дар'я Білодід - українська дзюдоїстка. Дворазова чемпіонка світу (2018, 2019), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020, повідомляє Вікіпедія.

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