"Шоковані": у близькому оточенні Комарова заговорили про його розлучення

Стисло:
- Комаров і Кучеренко подали документи на розлучення
- Близькі Дмитра та Олександри в шоці від такого повороту подій
Український журналіст, мандрівник і творець проєкту Світ навиворіт Дмитро Комаров і ведуча та модель Олександра Кучеренко перебували у шлюбі з травня 2019 року. Нещодавно стало відомо, що зараз пара перебуває в процесі розлучення.
Комаров і Кучеренко своє розставання не коментують. Мовчить також пресслужба журналіста. Однак ТСН.ua вдалося поговорити з джерелом із близького оточення пари, яке запевнило, що ще влітку в Дмитра та Олександри у стосунках усе було гаразд.
У який момент їхнє сімейне життя розладналося та з якої причини - близькому оточенню не відомо. "Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді якщо це дійсно правда, то це сумна новина", - повідомив друг сім'ї, який побажав лишитися неназваним.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, як музичний продюсер Олена Мозгова реагує на шпильки хейтерів, які дорікають їй у побудові кар'єри на імені покійного батька.
Також Святослав Вакарчук зізнався, чому Океан Ельзи ніколи не поїде на Євробачення. Український музикант розповів про незручний епізод в історії колективу.
Читайте також:
- "Тоді так сталося": популярна українська співачка зробила зізнання про розлучення
- "Краще, ніж у неї": Усик затьмарив Дорофєєву запальним танцем на сцені
- Марічка Падалко розповіла, куди зникла Лідія Таран і чим вона займається
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред