"Шоковані": у близькому оточенні Комарова заговорили про його розлучення

Перші чутки про проблеми у стосунках Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко почали з'являтися в січні.

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Дмитро Комаров розлучення - що близькі Комарова і Кучеренко думають про розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

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Комаров і Кучеренко подали документи на розлучення

Близькі Дмитра та Олександри в шоці від такого повороту подій

Український журналіст, мандрівник і творець проєкту Світ навиворіт Дмитро Комаров і ведуча та модель Олександра Кучеренко перебували у шлюбі з травня 2019 року. Нещодавно стало відомо, що зараз пара перебуває в процесі розлучення.

Комаров і Кучеренко своє розставання не коментують. Мовчить також пресслужба журналіста. Однак ТСН.ua вдалося поговорити з джерелом із близького оточення пари, яке запевнило, що ще влітку в Дмитра та Олександри у стосунках усе було гаразд.

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У який момент їхнє сімейне життя розладналося та з якої причини - близькому оточенню не відомо. "Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді якщо це дійсно правда, то це сумна новина", - повідомив друг сім'ї, який побажав лишитися неназваним.

Хто такий Дмитро Комаров / інфографіка: Главред

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