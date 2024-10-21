Популярний шоумен отримав посвідчення учасника бойових дій

Український актор і шоумен Даніель Салем з початку повномасштабної війни в Україні стоїть на захисті нашої країни від окупанта. Під час ротацій йому вдається брати участь у різних творчих проєктах, але воїн незмінно повертається на службу.
При цьому він зазначає - бути на сторожі України стало для нього не просто обов'язком, а місією. Про це Салем розповів у своєму блозі в Instagram.
Днями він отримав посвідчення учасника бойових дій. Цей документ наштовхнув його на роздуми.
Шоумен зізнався: сьогодні він не ставить собі запитання про сенс свого життя, цілі тощо. Просто тому, що на службі знайшов відповіді.
"У свої сорок років я зрозумів що це найважливіша робота у житі, де я відчуваю що я роблю щось важливе, коли я вже не питаю себе: "Яка моя місія у цьому житті?" Чому? Тому що я вже знаю!" - поділився Даніель Салем.
Хто такий Даніель Салем?
Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів у складі спецпідрозділу авіарозвідки. Був поранений і контужений.
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