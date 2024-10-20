Олена Зеленська в компанії 8 перших леді та джентльменів увійшла в історію видання "Elle"

Разом з ними вона взяла участь у зйомках безпрецедентної обкладинки модного глянцю.

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Олена Зеленська новини - Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Elle разом із першими леді та джентльменами / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

У вересні 2024 року в Києві відбувся IV Саміт перших леді та джентльменів під патронажем першої леді України Олени Зеленської. Головною темою обговорення став захист дітей, як гарантія безпечного майбутнього країни.

Напередодні Саміту перші леді та джентльмени взяли участь у фотосесії, результатом якої стала обкладинка осіннього випуску "ELLE Україна". Вона вийшла абсолютно особливою, адже, як стверджується на офіційній сторінці видання в Instagram, стала першою за всю історію (як в Україні, так і в світі) журналу, на якій одночасно опинилися стільки половинок керівників країн.

Так на фото позували Сюзанн Іннес-Стубб (Фінляндія), Сір'є Каріс (Естонія), Тамара Вучич (Сербія), Россана Брісеньо (Беліз), Діана Наусєдєнє (Литва), Лукресія Пейнадо (Гватемала), Бо Тенгберг (Данія), Алеш Мусар (Словенія) та Олена Зеленська (Україна) - загалом 9 перших леді та джентльменів.

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Фотосесія відбулася в музеї "Хлібня" в Софії Київській. Її головні герої вбралися у відтінки білого, синього і сірого, а також приміряли на себе прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry на знак підтримки української культури.

Для нового випуску "ELLE Україна" перші леді та джентльмени дали ексклюзивні інтерв'ю, в яких обговорили захист дітей, свої особисті цілі та місії, а також важливість таких ініціатив, як Саміт.

Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Хто така Олена Зеленська / інфографіка: Главред

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