Гайтана розкрила причину свого зникнення

Співачка Гайтана розповіла, чому зникла з радарів українських ЗМІ.

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Гайтана / колаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Українська співачка Гайтана, яка нещодавно оскандалилася своєю публікацією в соцмережах мовою країни-терориста РФ, уперше висловилася про складний період у творчому житті.

Як пише ТСН, виконавиця вийшла на зв'язок із фанами і пояснила своє зникнення кризою. За її словами, її поглинув хаос, і вона відновлювала себе тривалим мовчанням.

"Я давно не співала і не записувала нову музику, тому що почувалася загубленою в хаосі як внутрішньому, так і зовнішньому. Мені потрібна була повна тиша, щоб знову навчитися відчувати себе по-справжньому. Намагаючись знову зібрати себе до купи, як пазл, я шукала своє місце в цій новій реальності. Мені довелося знайти сили, щоб повернути впевненість у завтрашньому дні, щоб я могла бути джерелом підтримки для своїх близьких, особливо моєї доньки, яка серед усіх змін потребує мене як ніколи", - розповіла Гайтана.

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Після місяців розгубленості та почуття провини перед іншими артистка заявила про відновлення свого стану та підтримала всіх, хто стикається зі схожими емоціями.

Хто така Гайтана? Гайтана-Лурдес Ессамі - українська співачка та авторка пісень конголезького походження, що поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, які включають елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- і фольк-музики. Автор більшості власних пісень.

"У цьому стані минули місяці. Мене переповнювали страх і безпорадність. Я не змогла захистити всіх, кого люблю, і відчувала провину за те, що я фізично не поруч зі своєю сім'єю. Але тиша лікує і поступово повертає бажання жити і творити. Дайте собі час, знаходьте тишу навіть у хаосі", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше українська співачка Гайтана оскандалилася, опублікувавши новий пост мовою країни-окупанта РФ, яка напала на Україну. "Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки... Це повертає мені відчуття дому. А що вам повертає відчуття дому?" - написала співачка у своїх соцмережах.

Раніше також у соцмережах Гайтана опублікувала відразу два своїх свіжих знімки. На одному вона позує з чоловіком, продюсером Олександром Смартом, і донькою Сапфір-Ніколь. Мама з малятком зараз носять однакові зачіски - афрокосички.

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