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"Ніякої суперточкової війни не буває": Чулпан Хаматова розчарувалася в Путіні і втекла з РФ

21 березня 2022, 11:55

Чулпан Хаматова, яка виправдовувала окупацію Криму і Донбасу, звинуватила Путіна у брехні і втекла до Латвії

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Чулпан Хаматова розчарувалася в Путіні і втекла з РФ / скріншот з відео

Російська актриса Чулпан Хаматова, яка свого часу виправдала анексію Криму і окупацію Донбасу, разом з дітьми переїхала до Латвії.

Артистка зізналася, що розчарувалася в президенті Володимирі Путіні, хоча раніше за нього агітувала і заявляла про підтримку.

В інтерв'ю "Скажи Гордєєвій" , на питання "Батьківщина чи істина?" Хаматова заявила, що 24 лютого 2022 року стала свідком найбільшого обману, оскільки Путін оголосив війну Україні.

"Я не розуміла, що сила твоєї Батьківщини не в якості життя людей, а в кількості територій. І я цього не розуміла. Навіть не до Криму і до Донбасу, а до 24 лютого. А в той день я стала семирічною дівчинкою. Нічого не знаю, я втрачена дитина в паніці..."- розповіла актриса.

читайте також"Я хочу щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!": Анастасія Приходько гнівно звернулася до Путіна"Я не можу називати чуже горе, чужий біль, чужу трагедію, гуманітарну катастрофу чимось від чогось звільненим. Ніякої суперточечної війни, де не постраждає жодна невинна людина, не буває. Не було і не може бути в історії. Це очевидно. Невинні люди будуть гинути..."- зазначила Хаматова.

Вона розпекла аргумент Путіна про те, що бомбардуваннями України і вбивством мирних жителів Росія нібито превентивно захищається, щоб не напали на неї. Йому немає логічного пояснення, переконана знаменитість.

"Це в кращому випадку, якщо не змусять чорне назвати білим. Попросити прощення за те, що я не підтримала початок військової операції. І грати за тими правилами гри, які мені будуть диктувати. Це єдиний спосіб повернутися в Росію і не сісти у в'язницю", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.

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