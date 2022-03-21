"Я хочу щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!": Анастасія Приходько гнівно звернулася до Путіна

Співачка не стримувалася у своїх висловлюваннях.
Війна Росії проти України триває вже майже тиждень. Зараз важко знайти українця, який би не проклинав Путіна і його оточення за вторгнення в нашу країну.
Співачка Анастасія Приходько також не залишилася осторонь. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала послання президенту країни-агрессоора.
"Я тебе ненавиджу! Будь ти проклятий! Твої діти, твій народ, твоя країна! Я хочу, щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!",- написала співачка.
Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.
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Автор: Сергій Коломієць