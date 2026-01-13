Рус
"Розумію, що він військовий": відома актриса вразила зустріччю з російським окупантом

Христина Трохимчук
13 січня 2026, 10:27
Римма Зюбіна зустріла за кордоном російського військового.
Римма Зюбіна про російських військових
Римма Зюбіна про російських військових / колаж: Главред, фото: instagram.com, Римма Зюбіна, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Римма Зюбіна розповіла про життя в Грузії
  • Які враження залишила її зустріч з російським військовим

Відома українська акторка Римма Зюбіна поділилася історією про зустріч з російським окупантом за кордоном. В інтерв'ю "ІПСО і люди" вона розповіла, що зіткнулася з військовим країни-агресора в Грузії.

За словами Зюбіної, у 2025 році вона прожила два місяці в Грузії. Актриса взяла участь в ізраїльському проєкті про Україну. Римма зазначила, що в Грузії зараз проживає дуже багато росіян, яким дали добро на в'їзд у 2022 році. Головною умовою для релокації стали інвестиції та бізнес.

Римма Зюбіна актриса
Римма Зюбіна актриса / фото: instagram.com, Римма Зюбіна

"Саме там я зіткнулася з ідеальною роботою пропаганди. Я в Грузії була вшосте, дуже люблю цю країну. Я вперше приїхала, коли в Грузії хвалилися реформами, які відбулися... Вони офіційно пустили росіян у 22-му році. Вони дають їм посвідку на проживання, якщо у них є нерухомість від $100 тис. або у них є якийсь бізнес. Бізнес – це ми плетемо якісь браслетики, це теж бізнес... І вони не вчать себе сказати: "Гамарджоба", – щоб привітатися. Це "дуже" важко. "Здрастуйте!" – і все.", – поділилася артистка.

Римма розповіла, що їй довелося зустрітися навіть з російським військовим. Як зізналася актриса, окупанта в ньому видали татуювання і одяг. Жінка пережила шок, адже ще деякий час тому ця людина могла вбивати українців. Ситуацію ускладнює і те, що син артистки служить в ЗСУ і захищає країну від окупантів.

Римма Зюбіна інтерв'ю
Римма Зюбіна інтерв'ю / фото: instagram.com, Римма Зюбіна

"І ти сидиш в кафе, їси улюблені хінкалі, і я бачу чувака в зеленій футболці. Бачу на ньому якісь татуювання і розумію, що він військовий. Російський військовий. І, можливо, минулого тижня він скидав бомби на мою ж голову. І я нічого не можу зробити. І це таке безсилля", — зізналася Зюбіна.

Про персону: Римма Зюбіна

Римма Анатоліївна Зюбіна – українська актриса, телеведуча і громадська активістка, повідомляє Вікіпедія. Виконавиця головної ролі Дар'ї у фільмі "Гніздо горлиці". Ведуча програми "По обіду шоу" на UA: Перший (2018-2019), шоу "Новий День" на телеканалі "Прямий" (2019). Голос "Радіо Культура".
Володарка премії "Золотий дзига" в номінації "Краща жіноча роль" за роль Дар'ї у фільмі "Гніздо горлиці" (2016). Також за цю роль нагороджена спеціальною відзнакою на Міжнародному кінофестивалі в Мангеймі/Німеччина/2016 і на Міжнародному кінофестивалі "Любов – це божевілля" у Варні/Болгарія/2017 за кращу жіночу роль. Дворазова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2004, 2008).
У березні 2014 року актриса заявила, що більше не буде співпрацювати в кіно/телепроектах виробництва Росії. Принципово відмовляється від отримання державної нагороди "Заслужена артистка".

20:33

Відключення світла в Запорізькій області 13 січня - коли не буде електроенергії

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

