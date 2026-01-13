Рус
Доліну після втечі з РФ силою позбавлять квартири в Москві — деталі

Христина Трохимчук
13 січня 2026, 05:55
82
Путіністка Лариса Доліна вичерпала терпіння потерпілої.
Лариса Долина
Лариса Доліна - квартира в Москві / фото: instagram.com, Лариса Доліна

Ви дізнаєтеся:

  • Лариса Доліна виїхала з РФ
  • Що буде з її квартирою

Російську співачку Ларису Доліну, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, виселятимуть з житла силою. Як повідомляють російські ЗМІ, терпіння потерпілої від квартирної афери Поліни Лурьє закінчилося, і вона написала заяву на примусове виселення путіністки.

Раніше представник Доліної відмовився підписувати акт прийому-передачі квартири, оскільки сама співачка вчасно виїхала за кордон. Незважаючи на те, що всі терміни по виселенню з московської житлової площі у Лариси "згоріли", вона вирішила не завершувати переїзд і несподівано покинула РФ. З'ясувалося, що артистка насолоджується теплом в ОАЕ, а проблеми, що постраждала від квартирної афери її не турбують.

відео дня
Лариса Долина
Лариса Доліна - афера з квартирою / фото: t.me/dolinaofficial

"Співачка не змогла звільнити квартиру в Хамовниках в строк, і процедуру перенесли на не раніше 20 січня. Причина - Доліна поїхала в Абу-Дабі разом з дочкою і онукою, в один з кращих готелів ОАЕ", - повідомляють ЗМІ.

Тим часом терпіння Поліни Лурьє лопнуло, і вона вирішила перейти до дій, а саме виселяти путіністку силою. Покупець квартири звернулася до судових приставів і розраховує, що вони нарешті звільнять придбану житлову площу. У той же час друзі Доліної сміються над її зусиллями.

Лариса Доліна виїхала з РФ
Лариса Доліна виїхала з РФ / фото: t.me/dolinaofficial

"Лариса Олександрівна достатньо настраждалася через брудний піар цих людей, вона має право відпочити. Вона ж не просто так вилетіла з Росії, все було юридично узгоджено, ніяких проблем не повинно було виникнути, а в цей час ці жінки бігають і обмовляють її", — заявив наближений до путіністки джерело.

Раніше Главред повідомляв, що ведучий Денис Жупник висловив думку в інтерв'ю, що заручини між Melovin і військовим лікарем Петром Злотей є піаром, а у співака насправді є інший коханий. Заручини можуть бути влаштовані для відволікання уваги.

Також українська співачка Анастасія Приходько зробила чергове неоднозначне висловлювання, захопившись персонажами російських кримінальних драм. Анастасія обурилася тим, що серед українських знаменитостей практично немає кумирів молоді.

Про особу: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна — радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії ( 1993 ), народна артистка Росії ( 1998 ). Член вищої політичної партії " Єдина Росія ".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

