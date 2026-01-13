Доліну після втечі з РФ силою позбавлять квартири в Москві — деталі

Путіністка Лариса Доліна вичерпала терпіння потерпілої.

Лариса Доліна - квартира в Москві / фото: instagram.com, Лариса Доліна

Російську співачку Ларису Доліну, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, виселятимуть з житла силою. Як повідомляють російські ЗМІ, терпіння потерпілої від квартирної афери Поліни Лурьє закінчилося, і вона написала заяву на примусове виселення путіністки.

Раніше представник Доліної відмовився підписувати акт прийому-передачі квартири, оскільки сама співачка вчасно виїхала за кордон. Незважаючи на те, що всі терміни по виселенню з московської житлової площі у Лариси "згоріли", вона вирішила не завершувати переїзд і несподівано покинула РФ. З'ясувалося, що артистка насолоджується теплом в ОАЕ, а проблеми, що постраждала від квартирної афери її не турбують.

Лариса Доліна - афера з квартирою / фото: t.me/dolinaofficial

"Співачка не змогла звільнити квартиру в Хамовниках в строк, і процедуру перенесли на не раніше 20 січня. Причина - Доліна поїхала в Абу-Дабі разом з дочкою і онукою, в один з кращих готелів ОАЕ", - повідомляють ЗМІ.

Тим часом терпіння Поліни Лурьє лопнуло, і вона вирішила перейти до дій, а саме виселяти путіністку силою. Покупець квартири звернулася до судових приставів і розраховує, що вони нарешті звільнять придбану житлову площу. У той же час друзі Доліної сміються над її зусиллями.

Лариса Доліна виїхала з РФ / фото: t.me/dolinaofficial

"Лариса Олександрівна достатньо настраждалася через брудний піар цих людей, вона має право відпочити. Вона ж не просто так вилетіла з Росії, все було юридично узгоджено, ніяких проблем не повинно було виникнути, а в цей час ці жінки бігають і обмовляють її", — заявив наближений до путіністки джерело.

Про особу: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна — радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії ( 1993 ), народна артистка Росії ( 1998 ). Член вищої політичної партії " Єдина Росія ".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

