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Підозра на менінгіт: 4-місячна донька скандальної Верби потрапила до лікарні

Олена Кюпелі
8 лютого 2025, 15:48
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Юлія Верба поділилася важким моментом із життя доньки.
Дочка Верби потрапила до лікарні
Дочка Верби потрапила в лікарню / Колаж Главред, фото Instagram/ verbaaaaa

Ви дізнаєтеся:

  • Що трапилося з донькою Верби
  • На яку хворобу була підозра

4-місячне малятко Роза, донька скандальної української блогерки Юлії Верби, яка вихвалялася дороговартісним мерседесом і оскандалилася передачею старих авто на ЗСУ, потрапила в лікарню.

На своїй сторінці в Instagram, Верба опублікувала фото термометра з високою температурою і повідомила, що в лікарні у дочки була підозра на менінгіт, яка не підтвердилася.

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У Юлії Верби серйозно захворіла донька
У Юлії Верби серйозно захворіла донька / Фото Instagram/ verbaaaaa

"Я більше не хочу дітей, тому що моє серце просто не витримає. Коли в сусідній кімнаті роблять пункцію твоїй дитині, вона так сильно кричить. А ти нічим не допоможеш", - поскаржилася блогерка.

У Юлії Верби серйозно захворіла донька
У Юлії Верби серйозно захворіла донька / Фото Instagram/ verbaaaaa

За словами жінки, дитині робили пункцію, щоб підтвердити або виключити менінгіт.

У Юлії Верби серйозно захворіла донька
У Юлії Верби серйозно захворіла донька / Фото Instagram/ verbaaaa

Пізніше вона також повідомила, що дитині поставили крапельниці з антибіотиками і в неї виявилися не дуже хороші аналізи крові.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.

Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.

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Хто така Юлія Верба

Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю захейтили за купівлю третьої квартири, дорогого Мерседеса.

Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, не придатні для служби.

Верба часто постить фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".

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