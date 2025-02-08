Підозра на менінгіт: 4-місячна донька скандальної Верби потрапила до лікарні

Ви дізнаєтеся:
- Що трапилося з донькою Верби
- На яку хворобу була підозра
4-місячне малятко Роза, донька скандальної української блогерки Юлії Верби, яка вихвалялася дороговартісним мерседесом і оскандалилася передачею старих авто на ЗСУ, потрапила в лікарню.
На своїй сторінці в Instagram, Верба опублікувала фото термометра з високою температурою і повідомила, що в лікарні у дочки була підозра на менінгіт, яка не підтвердилася.
"Я більше не хочу дітей, тому що моє серце просто не витримає. Коли в сусідній кімнаті роблять пункцію твоїй дитині, вона так сильно кричить. А ти нічим не допоможеш", - поскаржилася блогерка.
За словами жінки, дитині робили пункцію, щоб підтвердити або виключити менінгіт.
Пізніше вона також повідомила, що дитині поставили крапельниці з антибіотиками і в неї виявилися не дуже хороші аналізи крові.
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Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.
Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.
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Хто така Юлія Верба
Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю захейтили за купівлю третьої квартири, дорогого Мерседеса.
Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, не придатні для служби.
Верба часто постить фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".
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