Після побиття потрапив до психдиспансеру: блогер розповів про проблеми Wellboy

За словами пліткарів, Антон Вельбой зараз переживає складний період.

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Антон Wellboy у лікарні - блогер розповів про залежність співака / колаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

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Антон Вельбой зараз, імовірно, перебуває в психдиспансері

На госпіталізації наполіг лейбл артиста

У січні український співак Антон Wellboy показав результати побоїв від "людей у мілітарі формі". У справі виявилися замішаними військові та блогери - словесна перепалка швидко переросла в бійку.

Після цієї події стало відомо, що у Вельбоя з'явилися проблеми. Блогер-пліткар Богдан Беспалов, спираючись на нерозкриті джерела, повідомив, що артист зараз проходить лікування.

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Він нібито перебуває в психоневрологічному диспансері, куди потрапив за наполегливою рекомендацією лейблу. Очікується, що там зірка позбудеться залежності від заборонених речовин.

"Бажаємо Антону швидкого одужання і подолання власних внутрішніх "демонів", - написав Беспалов. Новину про лікування Антона Вельбоя від залежності поки що не коментує ані сам артист, ані його офіційні представники.

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Раніше Главред розповідав, що відому блогерку Вікторію Маремуху забрали в лікарню. З нею на іподромі стався нещасний випадок, унаслідок якого їй знадобилася медична допомога.

Також український музичний продюсер Олена Мозгова показала себе до і після макіяжу. Таким чином донька легендарного Миколи Мозгового елегантно втерла ніс хейтерам.

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Хто такий Wellboy? Антон Вельбой - український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу "X-Фактор".

Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.

З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.

У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".

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